В Москве планируют заменить газовые плиты на электрические в квартирах «асоциальных граждан»

Столичные власти рассматривают предложение о замене газовых плит на электрические в квартирах «асоциальных москвичей» в целях безопасности, заявил глава московского департамента жилищно-коммунального хозяйства Павел Ливинский, сообщает ТАСС.

По его словам, это позволит предотвратить возможные аварии, связанные с бытовым газом.

«Необходимо четко определить понятие асоциальности и сделать это (замену плит) обязательным», — отметил Ливнинский.

Накануне в Москве было возбуждено уголовное дело после пожара на северо-востоке столицы. В пожаре погибли два человека, около 15 пострадали.

Сообщалось, что пожар произошел в жилом доме на Изумрудной улице в результате взрыва бытового газа. Позже «Мосгаз» опроверг эту информацию.