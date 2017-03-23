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23.03.2017 18:17

От дачи Кушелевых-Безбородко увезли 29 знаменитых чугунных львов

От дачи Кушелевых-Безбородко увезли 29 знаменитых чугунных львов

Львы покинули Свердловскую набережную

Со Свердловской набережной Петербурга увезли на реставрацию 29 чугунных скульптур львов – часть ограды дачи Кушелевых-Безбородко. Львы должны вернуться на свое место через два года, когда закончится реставрация самой дачи.

«Фигуры львов и цепи сильно загрязнены, имеют многослойные окраски, утраты красочного и грунтовочного слоев, – прокомментировала состояние начальник отдела северных и южных районов КГИОП Светлана Наливкина. – Гранитные постаменты под фигурами имеют мелкие сколы и докомпоновки цементными материалами. Сильно крошатся верхние плиты известнякового основания».

Скульптуры отправятся на реставрацию в мастерские ООО «Стиль». Одна из фигур – поздняя, отлита из алюминиевого сплава. Ее предполагается воссоздать в историческом материале.

Привести в порядок львов планируется к осени текущего года, но вернут их на набережную лишь по окончании реставрации самой дачи Кушелевых-Безбородко. Памятник федерального значения начнут реставрировать в середине лета, когда противотуберкулезный диспансер № 5, расположенный в нем сейчас, переедет в новое здание на Бестужевской улице, 50. В течение двух лет в особняке планируют устроить музейно-выставочное пространство с экспозицией, посвященной истории развития ювелирного дела в России.

Инвестором выступает ООО «Монолит», которое связывали с ГК «Конрад» руководителя Азербайджанской национально-культурной автономии Санкт-Петербурга Вагифа Мамишева. Объем инвестиций в реализацию проекта составит не менее 500 миллионов рублей. Работы будет выполнять «Реставрационно-строительная компания Стройград».

Предположительно, первым архитектором здания на Свердловской набережной, построенного в 1773 – 1777 годах, выступил Василий Баженов. В 1783 -1784-м дом перестроили по проекту Джакомо Кваренги для нового владельца — графа Александра Безбородко. В 1896-м здание и часть парка перешли в собственность общества Красного Креста, в советское время здание занял противотуберкулезный диспансер.

В 1973 году у дачи проходили съемки фильма «Невероятные приключения итальянцев в России». Герои картины пытались найти клад подо львами.


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