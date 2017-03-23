Смольный со второй попытки выберет подрядчика на строительство дороги в Лахте

Смольный повторно объявил аукцион на 686 млн рублей по строительству Южной улицы в Лахте. В конкурсную документацию 22 марта было внесено изменение: тендер переведен в этап подачи заявок, которые принимаются с сегодняшнего дня до 30 марта.

Заказчик – Дирекция транспортного строительства – выполнил предписание УФАС Петербурга, которое отменило протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе. Ведомство в начале марта признало обоснованной жалобу ПО «Возрождение» на условия аукциона. Дорожная компания обратилась к антимонопольщикам, так как посчитала неправомерным ряд требований к стройматериалам, которые содержались в конкурсной документации и не соответствовали стандартным показателям. Заказчик изменил требования.

На аукцион, который впервые был объявлен еще в ноябре, кроме ПО «Возрождение», заявилась еще одна компания, данные о которой не раскрыты – из-за вмешательства регионального УФАС закупка не была завершена. Теперь аукцион пройдет 7 апреля.