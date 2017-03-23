За 40 человек, пострадавших от гололеда, прокуратура погрозила пальцем

Прокуратура не оценила борьбу со снегом и наледью в Московском районе Петербурга и привлекла управляющие компании к ответу. Ненадлежащая уборка стоила горожанам здоровья, а руководству УК омрачила трудовую биографию.

Как сообщает 23 марта пресс-служба прокуратуры Петербурга, за зимний период 2016/17 года двенадцать человек поскользнулись на придомовых территориях, подведомственных «ЖКС № 1 Московского района», «ЖКС № 2 Московского района», «ЖКС № 3 Московского района» и компании «УО «Профсервис». Еще тридцать пострадали на территории ГУДП «Центр».

Надзорный орган направил в адрес гендиректоров предприятий и управляющих компаний представления и обязал исправить нарушения. Аналогичные требования поступили в адрес главы администрации района и директора «Жилищного агентства Московского района», которые должны были следить за качеством уборки.

В результате к дисциплинарной ответственности привлечены тринадцать должностных лиц управляющих компаний и два из «Жилищного агентства Московского района» и ГУДП «Центр». Прокуратура сообщает, что после этого работа по посыпке песком тротуаров активизировалась, а опасные участки огородили.

Напомним, минувшей зимой петербуржцу удалось отсудить у дорожников триста тысяч рублей за полученную на гололеде травму.