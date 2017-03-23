После пыток в Мистолово полиция возбудила уголовное дело

После конфликта со стрельбой и насильным заливанием водки во Всеволожском районе Ленобласти полицейским следствием возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство».

Как стало известно 47news, 22 марта следственное управление УМВД по Всеволожскому району возбудило уголовное дело в отношении неустановленных лиц по части 2 статьи 213 УК ("хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой").

Дело возбуждено после событий 17 марта, когда рядом с трехэтажным особняком в Верхнем переулке деревни Мистолово с десяток охранников со стрельбой вытащили и избили четырех человек из "Мерседеса Гелендваген". В машине находилась также многодетная вдова, ей угрожали сделать детей инвалидами.

По предварительным данным, мужчин избили, несколько раз выстрелили по ним из травматического пистолета, надели на руки пластиковые хомуты, а затем некоторых из жертв насильно напоили водкой. Для этого, по словам потерпевших, на место был принесен чемодан, в нем находилась конструкция из шприца и трубки с насадкой. Со слов избитых, руководил операцией авторитетный коммерсант Александр Вершинин (Голубев). Сегодня в сфере его интересов торговля топливом, но многие помнят о его непростом пути сквозь 90-е.

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