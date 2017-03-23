Полиция установила оружие, из которого стреляли в экс-депутата Вороненкова

Пресс-служба Нацполиции Украины со ссылкой на начальника полиции Киева Андрея Крищенко сообщила, что огнестрельным оружием, из которого стреляли в бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова в центре украинской столицы, по предварительным данным, является пистолет ТТ, передает РИА «Новости».

«Начальник полиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что происшествие случилось около часа назад. Неизвестный на тот момент мужчина совершил несколько выстрелов в сторону людей, которые выходили из отеля в центре столицы. Ориентировочно огнестрельным оружием, из которого стреляли, является пистолет ТТ», — сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

Также отмечается, что раненый нападавший и охранник убитого, который тоже ранен, «находятся под надежной охраной в одном из лечебных учреждений».

Бывший депутат Госдумы Денис Вороненков и его охранник застрелены в Киеве.