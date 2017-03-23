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23.03.2017 15:20

Петербургский фармпроизводитель подключился к эксперименту по маркировке лекарств

Производитель из Северной столицы Biocad подключился к эксперименту Минздрава по маркировке лекарств. Как сообщает компания, с середины марта три ее препарата будут снабжены метками DataMatrix, что позволит отслеживать их перемещение по всей цепочке поставок вплоть до конечного потребителя.

Как рассказал генеральный директор Biocad Дмитрий Морозов, многие дистрибьюторы уже подписали соглашения с производителем об участии в проекте и приобрели оборудование для сканирования кода. Ожидается, что в ближайшее время остальные поставщики также подключатся к системе. Ее запуск не приведет к удорожанию препаратов, при этом он сделает рынок более прозрачным и поможет бороться с контрафактом и серыми схемами, считает топ-менеджер.

Напомним, эксперимент по маркировке лекарственных препаратов стартовал в России в 2017 году. Сканируя специальную метку, покупатель сможет при помощи своего смартфона или сканера в аптеке проверить легальность препарата, а также срок его годности. Предполагается, что с 2018 года маркировка лекарств станет обязательной для всех препаратов из перечня жизненно важных.

 


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