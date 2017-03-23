Студенты СПбГУ придумали экспресс-тест для корректировки питания

Пятеро студентов-разработчиков представили на конкурс «Start-up СПбГУ» проект, позволяющий по слюне определить концентрацию макроэлементов в организме и скорректировать рацион. Если авторы смогут обойти еще 11 конкурентов, то выиграют миллион на собственное предприятие.

Об изобретении студентов университета в вузе рассказали 21 марта. Сейчас у ребят уже есть опытный образец теста, но о массовом производстве речь может пойти, только если ребята обойдут 12 конкурентов. Что касается самой разработки, то ее преимущество в предельной простоте и, вероятно, низкой рыночной цене. Чтобы выяснить содержание в организме калия, натрия, кальция, магния, цинка и железа, достаточно поместить образец слюны на специальную мембрану, подождать около 15 минут и сфотографировать результат. В зависимости от сочетания веществ пластина изменит цвет, а программа, в которую надо будет загрузить фото, расскажет об избытке и нехватке тех или иных химических элементов. Более того, приложение расскажет, как нужно изменить рацион, чтобы всего было в достатке.

Создатели Ion Track, а именно так авторы назвали свой проект, считают, что он может пригодиться профессиональным спортсменам и просто тем, кто следит за тем, что он ест. Ребята не только разработали опытный образец, но и провели анализ рынка.

«Многие медицинские лаборатории проводят анализ концентрации макроэлементов в организме, но по крови, — объяснил студент СПбГУ (кафедра системного программирования), руководитель проекта IonTrack Егор Гумин. — Также существуют компании, которые предлагают по пробе слюны сделать ДНК-тест и на его основе дают рекомендации по питанию, правда, они не учитывают изменения, которые происходят в организме со временем. Наша идея — быстро получить результат и его интерпретацию в виде рекомендаций по питанию, а также сделать диагностику недорогой, чтобы проводить ее можно было как можно чаще».

В проекте участвуют пятеро учащихся госуниверситета: программисты четвертого курса Егор Гумин и Владислав Евтушенко, химик Дарья Декина (пятый курс специалитета), биолог Ольга Полещук (второй курс магистратуры) и будущий экономист Евгения Панова (третий курс бакалавриата). Ребята уже прошли экспертный отбор конкурса и попали на второй тур. Если в течение ближайших трех месяцев они доработают проект и смогут обойти конкурентов, то получат солидный грант — 1 миллион рублей на создание малого инновационного предприятия.

Как рассказали «Фонтанке» в университете, конкуренция среди команд высокая — в представленных проектах есть разработка специального крема, позволяющего определить Ph кожи при нанесении, и идея создания антибактериального покрытия, которое может освободить работников медучреждений от перерыва на кварцевание.

В прошлом году, когда конкурс «Start-up СПбГУ» проводили впервые, его выиграли студенты, разработавшие экспресс-метод определения содержания свинца в организме.