Порошенко: Убийство Вороненкова - акт государственного терроризма со стороны России

Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал убийство депутата Дениса Вороненкова в центре Киева.

«Коварное убийство в центре Киева Дениса Вороненкова – это акт государственного терроризма со стороны России, которую он был вынужден покинуть из политических соображений. Явный почерк российских спецслужб ранее неоднократно проявлялся в разных европейских столицах», – заявил украинский президент.

Президент также заявил, что считает неслучайным, что пожар на складе боеприпасов под Харьковом и убийство Вороненкова произошли в один и тот же день.

Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать информацию об убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, передает телеканал «Дождь». «Это не наша тема», — сказал Песков.

Ранее стало известно, что Владимиру Путину доложили об убийстве Вороненкова.