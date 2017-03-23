Нацполиция Украины: Угрозы Вороненкову со стороны России - первоочередная версия
«Рука Москвы» – приоритетная версия убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, убитого днем 23 марта в Киеве. О ходе расследования журналистам сообщил начальник главного следственного управления Нацполиции Украины Александр Вакуленко.
По его словам, убийца выжил. Он доставлен в больницу и взят под усиленную охрану.
«Учитывая личность погибшего, среди первоочередных версий рассматриваем как раз действия Российской Федерации, направленные на уничтожение этого лица, как дававшего важные показания и игравшего ключевую роль в процессах, которые происходили в Украине», – отметил Вакуленко.
На месте убийства, у гостиницы Premier Palace Hotel, работают криминалисты и сотрудники центрального аппарата Нацполиции. Огнестрельным оружием, из которого стреляли, ориентировочно, является пистолет ТТ.
Справка:
Денис Николаевич Вороненков — государственный и политический деятель, бывший депутат Государственной думы РФ VI созыва от КПРФ. После окончания полномочий осенью 2016 года вместе с женой, оперной певицей Марией Максаковой, эмигрировал на Украину, объяснив это преследованием в России со стороны ФСБ. В декабре отказался от российского и получил украинское гражданство. В начале 2017 года экс-депутат заявил, что голосование по Крыму в Думе было незаконным и что жители Крыма голосовали только из материальных соображений. После этих заявлений СК объявил Вороненкова в федеральный и международный розыск по делу о рейдерском захвате особняка за пять миллионов долларов в центре Москвы 2011 года. Басманный суд Москвы заочно арестовал его 3 марта 2017 года.
В январе стало известно, что Вороненков дал показания следователю Генпрокуратуры Украины против экс-президента страны Виктора Януковича.