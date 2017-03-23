Нацполиция Украины: Угрозы Вороненкову со стороны России - первоочередная версия

«Рука Москвы» – приоритетная версия убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, убитого днем 23 марта в Киеве. О ходе расследования журналистам сообщил начальник главного следственного управления Нацполиции Украины Александр Вакуленко.

По его словам, убийца выжил. Он доставлен в больницу и взят под усиленную охрану.

«Учитывая личность погибшего, среди первоочередных версий рассматриваем как раз действия Российской Федерации, направленные на уничтожение этого лица, как дававшего важные показания и игравшего ключевую роль в процессах, которые происходили в Украине», – отметил Вакуленко.

На месте убийства, у гостиницы Premier Palace Hotel, работают криминалисты и сотрудники центрального аппарата Нацполиции. Огнестрельным оружием, из которого стреляли, ориентировочно, является пистолет ТТ.