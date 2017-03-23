Флешмоб #меняневзяли: Как изменить жизнь после того, как вам отказали?

23.03.2017 14:13

На просторах рунета продолжается флешмоб #меняневзяли, в рамках которого пользователи социальных сетей делятся своими историями о том, как их не приняли на работу или, например, в вуз. В эфире [Фонтанки.Офис] узнали у известных петербуржцев, куда не взяли их, и как после этого изменилась их судьба.