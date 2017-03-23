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23.03.2017 14:13
Флешмоб #меняневзяли: Как изменить жизнь после того, как вам отказали?

Флешмоб #меняневзяли: Как изменить жизнь после того, как вам отказали?

На просторах рунета продолжается флешмоб #меняневзяли, в рамках которого пользователи социальных сетей делятся своими историями о том, как их не приняли на работу или, например, в вуз. В эфире [Фонтанки.Офис] узнали у известных петербуржцев, куда не взяли их, и как после этого изменилась их судьба.

На связи со студией интернет-канала [Фонтанка.Офис] свои истории под хештегом #меняневзяли рассказывают автор этого флешмоба Артем Кудрявцев, а также глава управляющей компании "Теорема" Игорь Водопьянов,  член совета директоров «Максидома» Мария Евневич, художник, музыкант и актёр Сергей Бугаев "Африка", известный телеведущий и журналист Павел Лобков и другие:

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