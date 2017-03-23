Что известно о убийстве экс-депутата Вороненкова в Киеве. Онлайн

В центре Киева произошло громкое убийство - застрелен экс-депутат российской Думы Денис Вороненков.

Денис Николаевич Вороненков — государственный и политический деятель, бывший депутат Государственной думы РФ VI созыва от КПРФ. После окончания полномочий осенью 2016 года вместе с женой эмигрировал на Украину, объяснив это преследованием в России со стороны ФСБ. В декабре отказался от российского и получил украинское гражданство.

В начале 2017 года экс-депутат заявил, что голосование по Крыму в Думе было незаконным и что жители Крыма голосовали только из материальных соображений. После этих заявлений СК объявил Вороненкова в федеральный и международный розыск по делу о рейдерском захвате особняка за пять миллионов долларов в центре Москвы 2011 года. Басманный суд Москвы заочно арестовал его 3 марта 2017 года.

14:36

РБК:

Убийство экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова в Киеве является внутренним делом Украины. Об этом заявил РБК зампред комитета по обороне Госдумы, депутат от «Единой России» Юрий Швыткин. «Он уже бывший депутат, он уехал, получил там политическое убежище, и расследованием должна заниматься Украина», — сказал он. Подробнее на РБК:

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/58d3b0b29a794711071c8f11#xtor=AL-%5Binternal_traffic%5D--%5Brss.rbc.ru%5D-%5Btop_stories_brief_news%5D

Убийство экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова в Киеве является внутренним делом Украины. Об этом заявил РБК зампред комитета по обороне Госдумы, депутат от «Единой России» Юрий Швыткин. «Он уже бывший депутат, он уехал, получил там политическое убежище, и расследованием должна заниматься Украина», — сказал он. Подробнее на РБК:

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/58d3b0b29a794711071c8f11#xtor=AL-%5Binternal_traffic%5D--%5Brss.rbc.ru%5D-%5Btop_stories_brief_news%5D

Убийство экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова в Киеве является внутренним делом Украины. Об этом заявил РБК зампред комитета по обороне Госдумы, депутат от «Единой России» Юрий Швыткин. «Он уже бывший депутат, он уехал, получил там политическое убежище, и расследованием должна заниматься Украина», — сказал он. Подробнее на РБК:

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/58d3b0b29a794711071c8f11#xtor=AL-%5Binternal_traffic%5D--%5Brss.rbc.ru%5D-%5Btop_stories_brief_news%5D

14:33

"У меня нет данных, что это была какая-то спецоперация. Предварительные данные, которые есть у меня говорят, что СБУ такой спецоперации не проводилось", – заявил глава СБУ Грицак на брифинге на месте происшествия, передает korrespondent.net.

14:26

Видео с места событий:

14:25

Не совсем ясна судьба киллера:

5 канал: Убивший экс-депутата Вороненкова русский киллер умер в больнице

112: В больнице опровергли смерть подстреленного охранников киллера – гражданина Украины

14:24

Максакова приехала на место убийства мужа:

Максакова приехала и упала в обморок pic.twitter.com/5QNBTYWg7N — Роман Юхновец (@Roman_Yhnovec) March 23, 2017

14:23

Собственно, прямые включения с места событий:

14:20

Начальник Главного следственного управления Нацполиции Украины Александр Вакуленко:

"Среди первоочередных версий (убийства Вороненкова) рассматриваем как раз действия Российской Федерации, направленные на уничтожение этого лица, как дававшего важные показания и игравшего ключевую роль в процессах, которые происходили в Украине".

14:19

14:18

Песков об убийстве Вороненкова: «это не наша тема, что нам комментировать»

14:17

Странные параллели выстказывают некоторые, но что уж, напомним: Ровно 4 года назад в своем доме под Лондоном был найден мертвым Борис Березовский.

14:16

Из каналов в телеграмме:

Прокуратура Украины: единственная версия пока — причастность России. Никаких других не рассматривается

14:12

Вороненкова убили из пистолета ТТ – полиция Киева

14:11

Следственный комитет России: если подтвердится официально информация о смерти, дело в отношении Вороненкова в России может быть закрыто (с согласия родственников).Следственный комитет России: если подтвердится официально информация о смерти, дело в отношении Вороненкова в России может быть закрыто (с согласия родственников).

14:10