Что известно о убийстве экс-депутата Вороненкова в Киеве. Онлайн
Денис Николаевич Вороненков — государственный и политический деятель, бывший депутат Государственной думы РФ VI созыва от КПРФ. После окончания полномочий осенью 2016 года вместе с женой эмигрировал на Украину, объяснив это преследованием в России со стороны ФСБ. В декабре отказался от российского и получил украинское гражданство.
В начале 2017 года экс-депутат заявил, что голосование по Крыму в Думе было незаконным и что жители Крыма голосовали только из материальных соображений. После этих заявлений СК объявил Вороненкова в федеральный и международный розыск по делу о рейдерском захвате особняка за пять миллионов долларов в центре Москвы 2011 года. Басманный суд Москвы заочно арестовал его 3 марта 2017 года.
14:36
РБК:
«Он уже бывший депутат, он уехал, получил там политическое убежище, и расследованием должна заниматься Украина», — сказал он.
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/58d3b0b29a794711071c8f11#xtor=AL-%5Binternal_traffic%5D--%5Brss.rbc.ru%5D-%5Btop_stories_brief_news%5D
«Он уже бывший депутат, он уехал, получил там политическое убежище, и расследованием должна заниматься Украина», — сказал он.
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/58d3b0b29a794711071c8f11#xtor=AL-%5Binternal_traffic%5D--%5Brss.rbc.ru%5D-%5Btop_stories_brief_news%5D
«Он уже бывший депутат, он уехал, получил там политическое убежище, и расследованием должна заниматься Украина», — сказал он.
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/58d3b0b29a794711071c8f11#xtor=AL-%5Binternal_traffic%5D--%5Brss.rbc.ru%5D-%5Btop_stories_brief_news%5D
14:33
"У меня нет данных, что это была какая-то спецоперация. Предварительные данные, которые есть у меня говорят, что СБУ такой спецоперации не проводилось", – заявил глава СБУ Грицак на брифинге на месте происшествия, передает korrespondent.net.
14:26
Видео с места событий:
14:25
Не совсем ясна судьба киллера:
5 канал: Убивший экс-депутата Вороненкова русский киллер умер в больнице
112: В больнице опровергли смерть подстреленного охранников киллера – гражданина Украины
14:24
Максакова приехала на место убийства мужа:
Максакова приехала и упала в обморок pic.twitter.com/5QNBTYWg7N— Роман Юхновец (@Roman_Yhnovec) March 23, 2017
14:23
Собственно, прямые включения с места событий:
Луценко приехал pic.twitter.com/1cIExa1BMb— Роман Юхновец (@Roman_Yhnovec) March 23, 2017
14:20
Начальник Главного следственного управления Нацполиции Украины Александр Вакуленко:
"Среди первоочередных версий (убийства Вороненкова) рассматриваем как раз действия Российской Федерации, направленные на уничтожение этого лица, как дававшего важные показания и игравшего ключевую роль в процессах, которые происходили в Украине".
14:19
14:18
Песков об убийстве Вороненкова: «это не наша тема, что нам комментировать»
14:17
Странные параллели выстказывают некоторые, но что уж, напомним: Ровно 4 года назад в своем доме под Лондоном был найден мертвым Борис Березовский.
14:16
Из каналов в телеграмме:
Прокуратура Украины: единственная версия пока — причастность России. Никаких других не рассматривается
14:12
Вороненкова убили из пистолета ТТ – полиция Киева
14:11
Следственный комитет России: если подтвердится официально информация о смерти, дело в отношении Вороненкова в России может быть закрыто (с согласия родственников).Следственный комитет России: если подтвердится официально информация о смерти, дело в отношении Вороненкова в России может быть закрыто (с согласия родственников).
14:10
Стріляли з автомата, Один загинув, іншого з вогнепальними пораненнями "швидка" везе до лікарні – Повідомляє канал Еспресо https://t.co/qKjv4f7K1E— Радіо Свобода (@radiosvoboda) March 23, 2017