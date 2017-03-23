В парадной на Металлистов нашли замерзшего ребенка

Мальчика с сильным переохлаждением нашли в петербургской парадной. 5-летнего сына забыла женщина, находившаяся в состоянии наркотического опьянения.

Как сообщает пресс-служба УВО войск нацгвардии РФ по Петербургу и Ленобласти, 22 марта, около половины шестого вечера, жители дома №50 по проспекту Металлистов заметили на лестничной клетке мальчика лет пяти без верхней одежды. Приехавшие по вызову сотрудники полиции попытались выяснить имя, возраст ребенка, как он попал в парадную и сколько времени уже просидел, но тот не мог связно говорить из-за сильного переохлаждения. После того, как юному пациенту оказали помощь врачи, найденыша передали в Центр содержания несовершеннолетних.



Мать ребенка нашлась быстро: к половине седьмого вечера её доставили в отдел полиции. Женщина, как утверждают в пресс-службе ведомства, была под воздействием наркотиков. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.