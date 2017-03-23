Глава полиции Украины: Убийство Вороненкова могло быть заказным

Глава полиции Украины заявил, что убийство экс-депутата Госдумы Вороненкова в Киеве могло быть заказным, передает РИА Новости 23 марта.

СМИ сообщают разные данные о пострадавших в перестрелке в центре Киева у отеля "Премьре-Палац". По одним данным, охранник Вороненкова убил нападавшего, по другим – ранил. Тележурналист Илья Клишин сообщил у себя в Facebook, что рядом с Вороненковым был некий другой бывший депутат Госдумы.

По последним данным, в больнице находятся охранник Вороненкова и нападавший – в тяжелом состоянии, передает телеканал 112.ua. Журналисты напоминают, что Вороненков давал показания против Януковича в рамках расследования деятельности президента в начале 2014 года. Депутат Верховной Рады от «Народного фронта» Антон Геращенко уже сравнил убийство с убийствами Павла Шеремета и Бориса Немцова.

В России пока почти не комментируют случившееся. Как передает "Медуза", бывший директор ФСБ (в 96 – 98-м годах) Николай Ковалев заявил, что Россия непричастна к убийству.