Жители Петербурга направили в Смольный 1,5 тысячи поправок в Генплан

Почти полторы тысячи поправок к Генплану Петербурга направили жители города. Смольный опубликовал заключение о публичных слушаниях, посвященных корректировке действующего документа.

С объемным текстом, который был размещен на сайте регионального правительства 22 марта, можно познакомиться здесь.

Как сообщил "Фонтанке" глава НИПЦ Генплана Юрий Бакей, от горожан поступило около 1,5 тыс. предложений, но сотни из них дублируются. Мотивированные пожелания по итогам публичных слушаний, которые проходили во всех 18 районах Петербурга с 27 февраля по 3 марта, сначала обрабатывались в районных администрациях. Затем массив данных поступил в Смольный. Предложения петербуржцев рассмотрят в комиссии по изменениям Генплана Северной столицы.

Напомним, что непосредственно до самой корректировки Генплана еще далеко. В Смольном предполагают, что весь процесс – от слушаний до одобрения поправок Заксобранием Петербурга – займет около полугода. И только летом город получит обновленный документ.