Вороненков убит перед встречей с бывшим депутатом Госдумы Пономаревым

Бывший депутат Госдумы Илья Пономарев должен был сегодня, 23 марта, встретиться с убитым в Киеве экс-депутатом Денисом Вороненковым.

Как сообщает Пономарев в Facebook, утром Вороненков вышел из гостиницы Premier Palace Hotel в центре Киеве. Бывшие депутаты должны были встретиться.

«Вороненков шел на встречу со мной», – уточнил Пономарев.

По его мнению, бывший депутат Госдумы был «смертельно опасен» для российских силовиков.

Денис Вороненков убит днем 23 марта в центре Киева.