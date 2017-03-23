Ле Пен призвала ввести контроль на границах и выгнать иностранцев-радикалов

Кандидат в президенты Франции от ультраправой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен 23 марта заявила, что теракт в Лондоне показал необходимость введения контроля за национальными границами.

"Для борьбы с терроризмом мы должны, первым делом, контролировать границы и изгнать из страны радикализованных иностранцев", – сказала Ле Пен в эфире французского телеканала BFM TV. Кроме того, она также выступила за закрытие мечетей, связанных с деятельностью экстремистских группировок.

"Мы сегодня сталкиваемся с проблемой, которая представляет собой форму бюджетного терроризма, когда радикализованные личности действуют в одиночку. Эта новая форма терроризма требует принятия новых мер", – добавила она.

Лидер французских ультраправых отметила, что разведывательные органы разных стран должны сотрудничать между собой и усиливать меры безопасности.

Накануне в британской столице произошло два нападения, которые британская полиция квалифицировала как теракты. Сначала водитель автомобиля совершил наезд на пешеходов на Вестминстерском мосту, а затем возле здания парламента вооруженный ножом человек напал на полицейского. В результате нападавший был застрелен, также погибли еще три человека.