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23.03.2017 13:33

СМИ: В Киеве убит экс-депутат Денис Вороненков

В центре Киева застрелили бывшего депутата Госдумы от КПРФ Дениса Вороненкова.

 

 

Об этом сообщил народный депутат от БПП Белоцерковец, передает 23 марта «Интерфакс». Как сообщает издание «Вести Украина», экс-депутат убит у отеля «Премьер-палац». По данным издания, убиты двое мужчин, и один из них Вороненков.

"Украинская правда" сообщает, что в центре Киева произошла стрельба, в результате которой погиб как минимум один человек, но не называет имен. Глава полиции Киева Андрей Крищенко заявил, что убит бывший депутат Госдумы, но опять же не называл имени. Как сообщает ТАСС, полиция подтвердила убийство Вороненкова.

Напомним, экс-депутаты Госдумы Денис Вороненков и его супруга, оперная певица Мария Максакова не так давно спешно уехали из России из-за уголовного дела, возбужденного против Вороненкова, и стали гражданами Украины. Сам Вороненков утверждал, что дело политическое. После бегства на Украину Вороненков обвинял бывшего генерала ФСБ Олега Феоктистова в организации покушения на него в 2007 году, но в достоверности его слов есть сомнения.

Источник: "Интерфакс"


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