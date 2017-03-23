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23.03.2017 13:26

Хозяева подпольного казино на Рубинштейна доигрались до уголовного штрафа

За подпольный игорный бизнес в квартире в центре Петербурга суд наказал его владельцев рублем. Впрочем, 400 тысяч штрафа постепенно сократились до ста.

Как сообщили 23 марта в пресс-службе ГСУ СК Петербурга, поиграть в автоматы до 28 ноября 2016 года можно было в квартире одного из домов по улице Рубинштейна. 22-летняя Татьяна С. и 37-летний Денис Т. предлагали посетителям подпольного клуба «ассортимент» из 35 игровых агрегатов.
В материалах уголовного дела задокументировано, что пара за один вечер заработала на любителях азартных игр порядка девяти с половиной тысяч рублей.

Сумма штрафа оказалась в разы больше: суд назначил по двести тысяч каждому. Однако приняв во внимание время, которое фигуранты дела провели под арестом, наказание сократили. Денису Т. осталось заплатить только сто тысяч, а Татьяну С. суд от выплат освободил вовсе.

 


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