Специалисты службы строительного надзора пройдут аттестацию в Горном университете

В 2017 году сотрудники петербургской службы строительного надзора пройдут обязательную аттестацию в Горном университете. Ее анонсировал вице-губернатор Петербурга Игорь Албин 23 марта на отчетной коллегии комитета по строительству.

«Я сейчас готовлю для вас экзаменационные вопросы. Проверку пройдут все сотрудники, и руководители тоже», – заявил Албин.

Проверка знаний коснется 120 специалистов, отвечающих за строительный контроль, и 54 человек, ответственных за контроль проектных работ. Вопросы будут касаться действующих норм и правил, а также изменений в законодательстве.

Вице-губернатор отметил, что недоволен работой специалистов в последние годы, качество контроля проектирования и строительства бюджетных объектов, по его словам, сегодня очень низкое. Албин добавил, что "забалтывать проблему не получится", не прошедших аттестацию уволят.

Напомним, главным проблемным объектом, с которым не справился отдел по контролю строительства, стал стадион на Крестовском острове. Смольный решил расторгнуть контракт с предыдущим подрядчиком – ООО «Трансстрой» – из-за промедления в работе на объекте и требований дополнительного финансирования.