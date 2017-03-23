Андрей Аствацатуров приглашает на «Секс в большой литературе»

23.03.2017 13:09

Писатель и филолог Андрей Аствацатуров.

Порнография и цензурные запреты в творчестве Миллера, эротика у Джойса, фрейдистские комплексы у Керуака. Об этом и многом другом филолог и писатель Андрей Аствацатуров расскажет 5 апреля в лектории "Фонтанки" в пространстве "Бенуа 1890". Как и зачем говорить о сексе, узнали у него в эфире [Фонтанки.Офис].