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23.03.2017 13:09
Андрей Аствацатуров приглашает на «Секс в большой литературе»
Порнография и цензурные запреты в творчестве Миллера, эротика у Джойса, фрейдистские комплексы у Керуака. Об этом и многом другом филолог и писатель Андрей Аствацатуров расскажет 5 апреля в лектории "Фонтанки" в пространстве "Бенуа 1890". Как и зачем говорить о сексе, узнали у него в эфире [Фонтанки.Офис].
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