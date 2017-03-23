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23.03.2017 13:04

В Кремле признали опасность работы российских банков на Украине

Дочерние структуры российских банков на Украине находятся в серьезной опасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На вопрос журналистов, стоит ли российским банкам оставаться на украинском рынке или покинуть его, Песков сказал: "Нашими банкирами уже была заявлена позиция: они действуют в интересах своих акционеров – они говорили о работе в сторону минимизации возможного ущерба при попытке как можно скорее покинуть украинский рынок".

По словам Пескова, "сейчас деятельность этих банков (с российским капиталом на Украине) находится в серьезной опасности".

"Дальнейшие действия украинских властей весьма непредсказуемы. Мы слышим, какие заявления делают экстремистски настроенные силы, и мы знаем, что украинские власти чаще всего оказываются неспособны наводить порядок в плане противодействия экстремистским силам. Это вызывает глубокое сожаление и глубокую озабоченность", – сказал пресс-секретарь главы государства.

Песков отметил, что в последнее время санкционные решения Киева в отношении "дочек" российских банков "угрожают не только дочерним предприятиям российских кредитно-финансовых организаций, но и наносят серьезнейший урон экономике Украины – украинским налогоплательщикам, простым гражданам".

Источник: "Интерфакс"


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