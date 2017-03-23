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23.03.2017 12:59

Смольный закажет реконцепцию Александровского парка ради новых дорожек

Закрытый конкурс концепций благоустройства Александровского парка объявил комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга. Как сообщили в ходе пресс-конференции 23 марта представители ведомства и районной администрации, из семи организаций, имеющих лицензии на ландшафтные работы, к проекту допустили четыре: Ленниипроект, «Инженерные технологии», СПбГАСУ и  ГК «ВиПС».

«С помощью новой концепции мы хотим объединить территорию Александровского парка, которая сейчас слишком разбита, – рассказал журналистам глава Петроградского района Иван Громов. – Новый проект затронет прилегающие улицы и будет больше приспособлен под пешеходов».

Авторам предстоит распланировать пешеходные зоны, наземные и подземные многоуровневые паркинги (один из них появится на месте расселенного дома на улице Блохина, 6). Таким образом, весь транспорт планируют вывести за пределы парка. Кроме того, на территории должен появиться пешеходный мост к Военно-артиллерийскому музею, который станет частью экспозиции. Также в концепции должны быть предусмотрены новые пешеходные дорожки к автобусным остановкам – дефицит последних выявили во время исследования, которое провел университет ИТМО. Наблюдения показали, что посетители парка постоянно ищут, как срезать дорогу. И, как правило, вытаптывают тропинки на газонах, добавили аналитики.  

«Сильно менять ландшафт парка запрещают охранные обязательства, наложенные на объект культуры регионального значения. Даже новые дорожки обустроить невозможно из-за требований КГИОП. Так что в итоге может получиться концепция ради концепции, – сомневается в успехе конкурса Стив Каддинс, представитель движения «Красивый Петербург». – Скорее всего,  можно будет воспользоваться пунктом в законе, который разрешает изменения, если возвращается исторический облик парка. Правда, авторам придется  доказать, что именно таким он был в середине XIX века».

Призовой фонд конкурса – 2,5 миллиона рублей. Это частные средства: деньги выделили 11 крупных застройщиков, которые работают в Петроградском районе. Автор лучшей концепции получит 1,3 миллиона, остальные участники – по 400 тысяч рублей. Победителей конкурса выберет жюри из двух представителей КГИОП, администрации Петроградского района, университета ИТМО и движения «Красивый Петербург».

Проекты реконструкции Александровского парка принимают до 20 мая. Итоги подведут 26 мая.

Этот конкурс – не первый проект по изменению Александровского парка. В ноябре прошлого года обсуждалась концепция тоннеля под Кронверкской набережной. А в марте 2010-го «Фонтанка» писала об идее мини-города, который разработали по заказу главы «Газпрома» Алексея Миллера.

 


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