Петербуржца оштрафовали за то, что «приютил» в своей квартире 30 мигрантов

Правоохранительные органы заинтересовались квартирой в Петроградском районе Петербурга, где за несколько месяцев резко выросло количество жильцов. За фиктивных соседей хозяин «резиновых» метров ответил перед судом.

Как сообщает 23 марта пресс-служба горпрокуратуры, с июня по октябрь 2016 года петербуржец «поселил» у себя тридцать иностранцев, хотя фактически жильем их не обеспечил. Мужчина, лишивший правоохранительные органы возможности контролировать соблюдение миграционного законодательства, свою вину признал и раскаялся. Однако от ответственности это его не освободило.

За фиктивную постановку на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации мировой судья судебного участка № 152 оштрафовал петербуржца на сто тысяч рублей.