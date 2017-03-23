Подполковник ГУСБ не смог оспорить арест по совершенно секретному делу

Апелляционная коллегия по уголовным делам Санкт-Петербургского городского суда оставила под стражей 40-летнего подполковника ГУСБ Виталия Федосова, задержанного на границе с Белоруссией по делу о мошенничестве.

Как сообщили в горсуде, Федосов обжаловал постановление от 10 февраля 2017 года о заключении под стражу в качестве фигуранта дела, возбужденного Следственным комитетом по статье 159 УК «Мошенничество». Оно началось с эпизода о хищении 105 тысяч рублей, которые Федосов якобы взял из фонда МВД и оформил деньги как выплату некоему лицу по конфиденциальному договору. По мнению следствия, донос агента не имел места и гонорар он, соответственно, не получал.

«Срок ареста действует до 8 апреля 2017 года», – уточнили в Санкт-Петербургском городском суде, отметив, что на уголовном деле значится гриф «Совершенно секретно».

Виталий Федосов служил под началом полковника Юрия Тимченко, возглавлявшего отдел «Запад» ГУСБ МВД. Тимченко находится под арестом по делу о получении взятки 100 млн рублей.