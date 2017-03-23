Еще
14:39 23.03.2017
Пришлите свою новость!
14:34
"ДП": Банкротство оказалось самым востребованным форматом для очистки бизнеса перед покупкой
14:34
Нацполиция Украины: Угрозы Вороненкову со стороны России - первоочередная версия
14:13
Флешмоб #меняневзяли: Как изменить жизнь после того, как вам отказали?
14:11
Из-за ночного похолодания в Петербурге будет скользко
14:06
В парадной на Металлистов нашли замерзшего ребенка
13:55
Вороненков убит перед встречей с бывшим депутатом Госдумы Пономаревым
13:49
Жители Петербурга направили в Смольный 1,5 тысячи поправок в Генплан
13:48
Глава полиции Украины: Убийство Вороненкова могло быть заказным
13:42
Ле Пен призвала ввести контроль на границах и выгнать иностранцев-радикалов
13:37
Вице-губернатор Кириллов ознакомился с концепцией Открытой сцены «на натуре»
13:33
"ДП": Пулково объявил конкурс на реконструкцию перрона к ЧМ-2018 за 1,8 млрд
13:33
СМИ: В Киеве убит экс-депутат Денис Вороненков
13:26
Хозяева подпольного казино на Рубинштейна доигрались до уголовного штрафа
13:20
Специалисты службы строительного надзора пройдут аттестацию в Горном университете
13:10
В центре Лондона эвакуировали "Огурец"
13:04
В Кремле признали опасность работы российских банков на Украине
12:59
Смольный закажет реконцепцию Александровского парка ради новых дорожек
12:52
Петербуржца оштрафовали за то, что «приютил» в своей квартире 30 мигрантов
12:46
Полтонны сыра и масла нашли на "Брусничном" в обшивке микроавтобуса
12:46
В Неве два буксира затянуло в полынью
12:46
В «Авроре» покажут эксклюзивный Rammstein
12:46
Подполковник ГУСБ не смог оспорить арест по совершенно секретному делу
12:40
Поклонская пригрозила санкциями не сдавшим сведения о доходах депутатам
12:34
"ДП": Рынок виртуальной реальности в недвижимости ожидает бурный рост
12:34
В Госдуме отказались поддержать штрафы за парковку с закрытыми номерами
12:30
Подрядчик реконструкции Богатырского будет судиться со Смольным из-за расторжения контракта
12:18
Минобороны Украины обвинило Россию, ДНР и ЛНР в диверсии на складе боеприпасов
12:12
Эксперты: Частный инвестор перестал вкладываться в дешевое жилье в Петербурге
12:07
Перед Первомаем из Петербурга отправится сдвоенный "Аллегро"
12:04
Петербург занял 34 место в рейтинге эффективности здравоохранения
12:03
В МИДе готовы говорить о сокращении ядерных потенциалов
12:00
В Петербурге идут обыски по делу о мошенничестве с использованием Арбитражного суда
11:04
О резиновом изделии №1 в царской России
10:57
Мединский об Исаакии: Богу — Богово, кесарю — кесарево
10:56
У петербуржца в кармане нашли больше 100 граммов наркотика
10:45
Из-за учений «Теплосети» на Варшавской работает регулировщик
10:39
Авария на Дороге жизни спровоцировала многокилометровую пробку
10:33
В Петербурге за 30 тысяч пытались выкупить мигранта из полиции
10:27
"Квадрат": Хрущевки не нужно сносить— это вполне приличные дома
10:21
В Петербурге задержали группу вымогателей
10:15
На площади Ломоносова избит начальник отдела КГИОП
09:56
Пожар на заводе «Армалит» оставил без света дома в двух районах
09:53
Двух менеджеров Сбербанка задержали при покупке Ferrari
09:45
На Рощинской полицейские не разъехались с дамами
09:37
Снег на горнолыжных склонах Финляндии будет до мая
09:29
Полиция провела рейд в Бирмингеме после террористической атаки в Лондоне
09:14
Под Харьковом произошел пожар на складе с боеприпасами
09:01
На заводе «Армалит» в Петербурге произошло возгорание на подстанции
08:53
На Московском проспекте сгорели Cayenne, Juke и Cadillac
08:45
Филиппины разрешили военным кораблям РФ свободный доступ в свои воды
08:37
Генсек НАТО заявил о необходимости контактов с Россией в период напряженности
08:29
Власти ДНР сообщили о полном прекращении поставок угля и металла Украине
08:20
В Петербурге подожгли дверь в штаб Навального
08:13
ФБР заявило, что имеет данные о контактах штаба Трампа с Россией
08:05
Минсельхоз допустил полное прекращение экспорта пшеницы в Турцию
02:41
Бортко расскажет о любви
02:25
Лучший американский кинороман выходит в прокат
02:11
Пётр Мамонов превратится в Незнайку
01:57
«Русалочка» возвращается
01:44
Тяжелый «сон» доктора Керженцева покажут на Новой сцене Александринки
01:30
Создатель “Мадагаскара” продемонстрирует силу братьев
01:12
Руни Мара покажет снятую Кричманом историю безумия
00:52
В США покупателям предложили унести дом с собой
00:41
В Конгрессе США подтвердили факт слежки за Дональдом Трампом
00:32
Великобритания решила не повышать уровень террористической угрозы
00:17
Парламент Финляндии усилил патрулирование после теракта в Лондоне
00:06
При атаке в центре Лондона 12 человек получили тяжелые ранения
22/03
Фондовый рынок США закрылся разнонаправленно
22/03
В этом году бесплатные новые зубы получат 20 тысяч петербуржцев
Предыдущие новости
Архив материалов
Общество
Версия для печати
23.03.2017 12:46

Подполковник ГУСБ не смог оспорить арест по совершенно секретному делу

Апелляционная коллегия по уголовным делам Санкт-Петербургского городского суда оставила под стражей 40-летнего подполковника ГУСБ Виталия Федосова, задержанного на границе с Белоруссией по делу о мошенничестве.

Как сообщили в горсуде, Федосов обжаловал постановление от 10 февраля 2017 года о заключении под стражу в качестве фигуранта дела, возбужденного Следственным комитетом по статье 159 УК «Мошенничество». Оно началось с эпизода о хищении 105 тысяч рублей, которые Федосов якобы взял из фонда МВД и оформил деньги как выплату некоему лицу по конфиденциальному договору. По мнению следствия, донос агента не имел места и гонорар он, соответственно, не получал.

«Срок ареста действует до 8 апреля 2017 года», – уточнили в Санкт-Петербургском городском суде, отметив, что на уголовном деле значится гриф «Совершенно секретно».

Виталий Федосов служил под началом полковника Юрия Тимченко, возглавлявшего отдел «Запад» ГУСБ МВД. Тимченко находится под арестом по делу о получении взятки 100 млн рублей.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
17.03.2017 09:45

Недвижимость и комфорт тесно связаны: мнение магазина «МногоСна»

Магазин «МногоСна», который специализируется на спальных принадлежностях и ортопедических матрасах, объявил о расширении раздела своего каталога, нацеленного, в первую очередь, на владельцев загородной недвижимости – дач, коттеджей.
Tele2
16.03.2017 16:56

Петербургские абоненты Tele2 передали миллионы поздравлений

В праздничные дни 23 февраля и 8 марта абоненты Tele2 сделали 219 млн звонков и отправили более 155 млн сообщений. Общая продолжительность звонков в День защитника Отечества и Международный женский день, превысила 558 млн минут, что на 8% больше, чем год назад.
Tele2
03.03.2017 11:09

Tele2 – один из лучших работодателей России по версии HeadHunter

Tele2 второй раз подряд вошла в ТОП-100 лучших работодателей России по версии HeadHunter. За год компания поднялась в рейтинге на 9 пунктов и заняла в нем 14-ю строку.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Петербуржца оштрафовали за то, что «приютил» в своей квартире 30 мигрантов
Подполковник ГУСБ не смог оспорить арест по совершенно секретному делу
Петербург занял 34 место в рейтинге эффективности здравоохранения
Следственный комитет зовет рассказать о преступлениях пограничников
У петербуржца в кармане нашли больше 100 граммов наркотика
Полиция провела рейд в Бирмингеме после террористической атаки в Лондоне
Филиппины разрешили военным кораблям РФ свободный доступ в свои воды
Генсек НАТО заявил о необходимости контактов с Россией в период напряженности
Власти ДНР сообщили о полном прекращении поставок угля и металла Украине
ФБР заявило, что имеет данные о контактах штаба Трампа с Россией
Андрей Стругацкий о наследии отца и дяди: Реальность напоминает самую мрачную фантастику
Леонид Исаев: Это отношения не Турции с Россией, а Эрдогана с Путиным
Вице-спикера подставили под удар
Признанные паспорта непризнанных республик
Пластика носа методом допроса
Место, где водка замерзает, а спирт превращается в желе
В Крыму и без Путина радостно празднуют
Андрей Константинов: Наша элита сознаёт себя элитой только в плане засовывания себя в дорогие иномарки
Обиженные “Шалтаем”
Дать взятку, лишь бы чиновников - на Марс
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Что известно о убийстве экс-депутата Вороненкова в Киеве. Онлайн

О резиновом изделии №1 в царской России

скриншот страницы сайта twitter.com

В Петербурге подожгли дверь в штаб Навального

Пенная вечеринка - Петербург помыли с шампунем

Взрыв и пожар в Москве: двое погибших, 16 пострадавших

фото с сайта twitter.com

У здания британского парламента открыли стрельбу, есть раненые

Новости компаний
17.03.2017 09:45
Недвижимость и комфорт тесно связаны: мнение магазина «МногоСна»
Магазин «МногоСна», который специализируется на спальных принадлежностях и ортопедических матрасах, объявил о расширении раздела своего каталога, нацеленного, в первую очередь, на владельцев загородной недвижимости – дач, коттеджей.
Tele2
16.03.2017 16:56
Петербургские абоненты Tele2 передали миллионы поздравлений
В праздничные дни 23 февраля и 8 марта абоненты Tele2 сделали 219 млн звонков и отправили более 155 млн сообщений. Общая продолжительность звонков в День защитника Отечества и Международный женский день, превысила 558 млн минут, что на 8% больше, чем год назад.
Tele2
03.03.2017 11:09
Tele2 – один из лучших работодателей России по версии HeadHunter
Tele2 второй раз подряд вошла в ТОП-100 лучших работодателей России по версии HeadHunter. За год компания поднялась в рейтинге на 9 пунктов и заняла в нем 14-ю строку.
КЕЙ
02.03.2017 08:33
КЕЙ назвал причины популярности технологии VR
Эксперты сети цифровых супермаркетов КЕЙ рассказали о новом тренде цифрового мира – гаджетах виртуальной реальности, их особенностях и специфике выбора.
КЕЙ
28.02.2017 08:30
ТОП-5 подарков к 8 марта по версии КЕЙ
Главный весенний праздник неудержимо близится! А значит, самое время подумать, чем порадовать прекрасную половину человечества в этот замечательный день. Цифровой ритейлер КЕЙ специально для читателей Фонтанка.ru составил свой рейтинг лучших подарков к 8 марта
«Аладушкин»
27.02.2017 12:50
Необычная Масленица от бренда «Аладушкин» состоялась
Бренд «Аладушкин», принадлежащий «ГК «Дарница» в классе регистрации товарных знаков на хлебо-булочные изделия, 26 февраля 2017 г. подарил петербуржцам 3D-световое шоу «Сказку про Аладушек».
Setl City
22.02.2017 15:13
Квартиры от Setl City покупатели рассматривают в первую очередь
При выборе жилья в Санкт-Петербурге и Ленинградской области покупатели в первую очередь рассматривают квартиры от застройщика Setl City – таковы результаты исследования, проведённого Ярмаркой недвижимости и исследовательской компанией Infowave.
Tele2
21.02.2017 17:52
Tele2 приглашает на зимний сезон фестиваля STEREOLETO
Tele2 стала партнером музыкального фестиваля STEREOLETO: Winter Session, который пройдет в День защитника Отечества. Своим новым абонентам оператор дарит возможность попасть на концерт на особых условиях
uralairlines.com
21.02.2017 10:56
«Уральские авиалинии» ведут набор на самую романтичную профессию
Хорошая новость для всех, кто мечтал о небе, самолетах и девушках: «Уральские авиалинии» с началом весенне-летнего сезона расширяют штат и объявляют набор на должность бортпроводника!
«Петербургская Недвижимость»
18.02.2017 00:02
«Петербургская Недвижимость» приглашает на выставку «Жилищный проект»
«Петербургская Недвижимость» приглашает на крупнейшую выставку «Жилищный проект», которая пройдет 18-19 февраля 2017 года в СКК «Петербургский»
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.