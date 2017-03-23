В Неве два буксира затянуло в полынью

Из-за растаявшего льда Нева поднялась настолько, что ночью 23 марта два «зимующих» у Белого острова в Петербурге буксира ушли под воду. Обошлось без жертв, но безопасность участка для движения других транспортных средств проверят.

Как стало известно «Фонтанке», на зимнем отстое у Белого острова находились четыре судна, и пока не известно, кому принадлежали затонувшие. Установить владельца и точную причину происшествия смогут только после того, как буксиры поднимут из воды.

В пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры нашему корреспонденту сообщили, что на место происшествия уже выехал представитель ведомства по Петербургу, который должен проверить, не мешают ли утонувшие суда другому транспорту.

Напомним, в 2016 году акваторию Невы проверяли специалисты комитета по природопользованию. Тогда в устье Смоленки обнаружили затонувший причал, который угрожал движению. А хозяин другого причала в Новой Канонерской гавани, рядом с островом Белый, по распоряжению Росприроднадзора вынужден был доставать из воды затонувший дебаркадер.