Поклонская пригрозила санкциями не сдавшим сведения о доходах депутатам

Председатель комиссии Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами, Наталья Поклонская 23 марта в ходе заседания комитета Госдумы по безопасности предупредила парламентариев об ответственности за непредоставление в срок деклараций о доходах, передает корреспондент РБК.

«Пожалуйста, сдайте декларации», — сказала она, отметив, что в настоящий момент эти бумаги сдали «всего лишь» 160 депутатов. Всего в Госдуме 450 депутатов.

Если парламентарии не сдадут в срок свои декларации, Поклонская готова ставить вопрос об их ответственности, добавила политик.​

Согласно указу президента России «О представлении лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации, <...> сведений о доходах и имуществе», депутаты обязаны предоставлять информацию о своих доходах. За нарушение этой нормы, в том числе непредоставление этой декларации в срок, парламентарий может быть лишен депутатских полномочий.