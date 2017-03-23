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23.03.2017 12:33
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Не проходите мимо

«Может быть, я была одета не очень», - вспоминает пожилая женщина, с дачи ехала. Теперь она в 73 года просит о помощи.
Не проходите мимо

Благотворительный фонд помощи пожилым людям «Долго и счастливо» просит о помощи.

Груздева Людмила, 73 года.

Требуются слуховые апараты

Собрано 7 290 руб. Не хватает 65 960 руб.

Людмила Игнатьевна привыкла надеяться на себя и на лучшее. Но сейчас ей очень нужна помощь.

Четыре года назад, возвращаясь с дачи, она неудачно упала в собственном подъезде, от болевого шока потеряла сознание. К сожалению, несколько часов никто из соседей не обращал внимания на лежащую пожилую женщину: «Даже и не знаю, почему никто не подошел. Может быть, я была одета не очень, с дачи же ехала, сетки с овощами везла».

Очнувшись, стала просить о помощи. Оказалось, что сломана шейка бедра, причем перелом сложный. Ждать квоту 2,5 года сил не хватило. Боль ведь просто невыносимая. Людмила Игнатьевна, дочь и внучка заняли 250 тысяч рублей у друзей и знакомых, и только этой зимой расплатились. И вот, месяц назад, Людмила Игнатьевна снова упала, снова перелом уже другой ноги, снова большие долги.

От стресса, а также длительной работы на шумном производстве резко упал слух. Людмила Игнатьевна ветеран труда, поэтому пенсия по нынешним меркам приличная — 17000 рублей. Зарплата дочери чуть больше. С этих доходов они и отдают долги за операцию по замене сустава. Собрать средства еще и на современные слуховые аппараты, которых Людмиле Игнатьевне нужно сразу два, нет просто никакой возможности. С 2013 года при второй степени потери слуха бесплатные аппараты от государства не положены. Больше всего Людмила Игнатьевна мечтает о полноценном общении с дочерью и внучкой, задушевных разговорах с подругами, походах в кино и театр – и все это станет возможным при помощи слуховых аппаратов. Мы очень надеемся, что вы сможете поддержать эту пожилую женщину, уже не первый год мужественно сражающуюся со сложными жизненными обстоятельствами.

Страница Людмилы Игнатьевны на сайте фонда: https://happylong.ru/wards/83/


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