В Северо-Западном банке Сбербанка количество клиентов – участников внешнеэкономической деятельности – выросло на 14%

По итогам 2016 года количество клиентов – участников внешнеэкономической деятельности – в Северо-Западном банке Сбербанка выросло на 14%.

Также значительно выросло и количество консультаций, оказываемых специализированным Консалтинговым Центром Сбербанка по валютному контролю и обслуживанию ВЭД.

Наибольший интерес к новому сервису по оказанию консультационных услуг ВЭД проявили предприниматели Республики Карелия (количество оказанных консультаций выросло на 86%), Санкт-Петербурга (72%), Калининградской (66%) и Новгородской (45%) областей.

Центр оказывает клиентам и неклиентам банка профессиональную консультационно-информационную поддержку внешнеэкономической деятельности, проводит обучающие семинары, в том числе с участием представителей Росфиннадзора и Санкт-Петербургской таможни.

«Участники внешнеэкономической деятельности активно пользуются новыми сервисами и услугами Сбербанка. Так, предприниматели могут оформлять документы и оплачивать таможенные платежи в режиме онлайн в пользу любого таможенного органа с помощью услуги «Таможенные платежи и сервисы», – прокомментировал директор управления транзакционного бизнеса Северо-Западного банка Сбербанка Вячеслав Красюк.

Для осуществления таможенных платежей клиентам оформляется виртуальная электронная карта, денежные средства с которой направляются исключительно на счета Федерального Казначейства и только за компанию – владельца электронной карты, что обеспечивает полную сохранность средств. Зачисление средств на лицевые счета таможни происходит в режиме онлайн. Сервис можно подключить через Интернет-банк для юридических лиц «Сбербанк Бизнес Онлайн».

Получить подробную информацию об услугах Консалтингового Центра можно на сайте Сбербанка в разделе «Корпоративным клиентам» на странице «Обслуживание ВЭД и валютный контроль», в офисах банка, осуществляющих обслуживание корпоративных клиентов, а также по телефонам (812) 635-94-07, (812) 635-94-12.



Справка о компании ПАО «Сбербанк России»