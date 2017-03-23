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23.03.2017 12:34

В Госдуме отказались поддержать штрафы за парковку с закрытыми номерами

Комитет Госдумы по законодательству рекомендовал отклонить законопроект о штрафах за парковку автомобилей с нераспознаваемыми номерами, сообщает 23 марта РИА Новости.

Как объяснил первый зампред комитета Вячеслав Лысаков, депутаты не увидели оснований принимать проект закона.

«У нас Правила дорожного движения обязывают водителя обеспечивать читаемость номера в соответствии стандарту только на движущемся транспортном средстве. Отвечать за автомобиль, который остался на стоянке, водитель не может. Надо просто стоять, не отходя оттуда круглосуточно. Мало ли кто изменит номер, снимет, завесит?» – сказал Лысаков.

Законопроект, который предлагал штраф до пяти тысяч рублей, вносил сенатор Алексей Кондратьев. Он указывал, что номера с автомобилей снимают или закрывают водители, которые таким образом пытаются избежать штрафов за нарушение правил парковки.

Автомобили с нечитаемыми номерами разрешено эвакуировать, если те припаркованы в месте, где это запрещено. Отмечается, что инспекторы эвакуируют автомобили, не очищая номер от посторонних предметов. В таком случае владельцу придется искать свой автомобиль в базах штрафстоянок по цвету и модели, а не номеру. Эвакуировать автомобиль с закрытым номером из зоны платной парковки можно только после вызова полицейских. Инспекторы также законодательно имеют право снимать скрывающие номер предметы.

Источник: «Газета.Ru»


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