Подрядчик реконструкции Богатырского будет судиться со Смольным из-за расторжения контракта

Подрядчик реконструкции Богатырского проспекта ООО "МК-20СХ" оспорит решение о расторжении контракта. Соответствующее заявление подано в арбитраж Санкт-Петербурга.

Как сообщил "Фонтанке" 23 марта юрист подрядчика Петр Балкунов, истец требует признать отказ недействительным. По данным картотеки петербургского арбитража, иск зарегистрирован 21 марта, ответчиком по нему выступает комитет по строительству Смольного. Дата предварительного заседания пока не назначена, не раскрыт и текст искового заявления.

Фирма "МК-20СХ" выиграла конкурс на завершение реконструкции Богатырского проспекта в 2015 году. До этого (с 2012 года) магистраль расширяла компания "Акрос", которая обязалась закончить работы еще в декабре 2014 года, но была объявлена банкротом. Из-за срыва сроков Смольный в одностороннем порядке расторг контракт в начале 2015 года.

В свою очередь, ООО "МК-20СХ" должно было не только закончить реконструкцию Богатырского проспекта от улицы Гаккелевской до улицы Байконурской, но и продолжить строительство дороги в районе Комендантского проспекта от Шуваловского проспекта до проезда К-1, а также – дороги в районе проспекта Королева на участке от проезда К-1 до улицы Шаврова. Общая стоимость – 640 миллионов. Срок окончания работ – декабрь 2016 года, но объект до сих пор не сдан. Именно поэтому Смольный в феврале 2017-го отказался от услуг уже второго по счету подрядчика. Комстрой объявил об одностороннем расторжении контракта с "МК-20СХ". Неосвоенными остались 130 млн рублей.