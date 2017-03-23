Минобороны Украины обвинило Россию, ДНР и ЛНР в диверсии на складе боеприпасов

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что к диверсии на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области могут быть причастны Россия, самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики, передает 23 марта РИА Новости.

На вопрос о том, кто может быть причастен к диверсии, Полторак перечислил Россию, а также ЛНР и ДНР.

Он также проинформировал об усилении охраны арсеналов и складов, на которых хранятся боеприпасы.

Ранее главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что причиной взрыва и пожара на складе боеприпасов в Харьковской области стала диверсия. По его словам, по предварительным данным, в результате диверсии на нескольких площадках хранения ракетно-артиллерийского вооружения (танковые и артиллерийские снаряды 125 и 152 мм) вблизи города Балаклея в Харьковской области произошел взрыв и возник пожар, повлекший детонацию боеприпасов.

Общая площадь арсенала составляет 368 га и 138 тыс. тонн боеприпасов. Данные о взрывах поступили около 3.00 (2.00 мск).

От места детонации установлена условная граница зоны опасности разлета боеприпасов в 7 км.

В свою очередь, власти ДНР отрицают причастность к пожару на складе боеприпасов.