В ЦДС заключена первая сделка при помощи сервиса электронной регистрации Сбербанка

Первая сделка ГК «ЦДС» отправлена на регистрацию в Росреестр при помощи сервиса электронной регистрации. Объектом стала квартира в шестом корпусе ЖК «Приневский».

Совместный проект ПАО «Сбербанк» и ГК «ЦДС» позволяет покупателям квартир при получении ипотечного кредита прямо в офисе застройщика подавать документы на регистрацию в электронном виде, без посещения Росреестра или специализированных многофункциональных центров.

Эту операцию выполняют сотрудники ГК «ЦДС» и Сбербанка с использованием специального электронного сервиса. При таком способе подачи документов срок регистрации сокращается до 5 дней. Кроме того, для физических лиц на 30% снижается размер госпошлины.

«Сбербанк является одной из самых инновационных компаний в нашей стране, и с их стороны облегчение регистрации сделок с недвижимостью стало логичным шагом. Весомыми преимуществами электронной регистрации являются оперативность подачи документов и их рассмотрения, отсутствие человеческого фактора и административных барьеров. Со временем такая услуга становится все более востребованной, благодаря ей можно из одного окна совершать все действия по продаже квартир» – сообщила начальник управления кредитования и социальных программ ГК «ЦДС» Ольга Трошина.

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