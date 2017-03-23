В ЦДС заключена первая сделка при помощи сервиса электронной регистрации Сбербанка

Еще
14:39 23.03.2017
Пришлите свою новость!
14:34
"ДП": Банкротство оказалось самым востребованным форматом для очистки бизнеса перед покупкой
14:34
Нацполиция Украины: Угрозы Вороненкову со стороны России - первоочередная версия
14:13
Флешмоб #меняневзяли: Как изменить жизнь после того, как вам отказали?
14:11
Из-за ночного похолодания в Петербурге будет скользко
14:06
В парадной на Металлистов нашли замерзшего ребенка
13:55
Вороненков убит перед встречей с бывшим депутатом Госдумы Пономаревым
13:49
Жители Петербурга направили в Смольный 1,5 тысячи поправок в Генплан
13:48
Глава полиции Украины: Убийство Вороненкова могло быть заказным
13:42
Ле Пен призвала ввести контроль на границах и выгнать иностранцев-радикалов
13:37
Вице-губернатор Кириллов ознакомился с концепцией Открытой сцены «на натуре»
13:33
"ДП": Пулково объявил конкурс на реконструкцию перрона к ЧМ-2018 за 1,8 млрд
13:33
СМИ: В Киеве убит экс-депутат Денис Вороненков
13:26
Хозяева подпольного казино на Рубинштейна доигрались до уголовного штрафа
13:20
Специалисты службы строительного надзора пройдут аттестацию в Горном университете
13:10
В центре Лондона эвакуировали "Огурец"
13:04
В Кремле признали опасность работы российских банков на Украине
12:59
Смольный закажет реконцепцию Александровского парка ради новых дорожек
12:52
Петербуржца оштрафовали за то, что «приютил» в своей квартире 30 мигрантов
12:46
Полтонны сыра и масла нашли на "Брусничном" в обшивке микроавтобуса
12:46
В Неве два буксира затянуло в полынью
12:46
В «Авроре» покажут эксклюзивный Rammstein
12:46
Подполковник ГУСБ не смог оспорить арест по совершенно секретному делу
12:40
Поклонская пригрозила санкциями не сдавшим сведения о доходах депутатам
12:34
"ДП": Рынок виртуальной реальности в недвижимости ожидает бурный рост
12:34
В Госдуме отказались поддержать штрафы за парковку с закрытыми номерами
12:30
Подрядчик реконструкции Богатырского будет судиться со Смольным из-за расторжения контракта
12:18
Минобороны Украины обвинило Россию, ДНР и ЛНР в диверсии на складе боеприпасов
12:12
Эксперты: Частный инвестор перестал вкладываться в дешевое жилье в Петербурге
12:07
Перед Первомаем из Петербурга отправится сдвоенный "Аллегро"
12:04
Петербург занял 34 место в рейтинге эффективности здравоохранения
12:03
В МИДе готовы говорить о сокращении ядерных потенциалов
12:00
В Петербурге идут обыски по делу о мошенничестве с использованием Арбитражного суда
11:04
О резиновом изделии №1 в царской России
10:57
Мединский об Исаакии: Богу — Богово, кесарю — кесарево
10:56
У петербуржца в кармане нашли больше 100 граммов наркотика
10:45
Из-за учений «Теплосети» на Варшавской работает регулировщик
10:39
Авария на Дороге жизни спровоцировала многокилометровую пробку
10:33
В Петербурге за 30 тысяч пытались выкупить мигранта из полиции
10:27
"Квадрат": Хрущевки не нужно сносить— это вполне приличные дома
10:21
В Петербурге задержали группу вымогателей
10:15
На площади Ломоносова избит начальник отдела КГИОП
09:56
Пожар на заводе «Армалит» оставил без света дома в двух районах
09:53
Двух менеджеров Сбербанка задержали при покупке Ferrari
09:45
На Рощинской полицейские не разъехались с дамами
09:37
Снег на горнолыжных склонах Финляндии будет до мая
09:29
Полиция провела рейд в Бирмингеме после террористической атаки в Лондоне
09:14
Под Харьковом произошел пожар на складе с боеприпасами
09:01
На заводе «Армалит» в Петербурге произошло возгорание на подстанции
08:53
На Московском проспекте сгорели Cayenne, Juke и Cadillac
08:45
Филиппины разрешили военным кораблям РФ свободный доступ в свои воды
08:37
Генсек НАТО заявил о необходимости контактов с Россией в период напряженности
08:29
Власти ДНР сообщили о полном прекращении поставок угля и металла Украине
08:20
В Петербурге подожгли дверь в штаб Навального
08:13
ФБР заявило, что имеет данные о контактах штаба Трампа с Россией
08:05
Минсельхоз допустил полное прекращение экспорта пшеницы в Турцию
02:41
Бортко расскажет о любви
02:25
Лучший американский кинороман выходит в прокат
02:11
Пётр Мамонов превратится в Незнайку
01:57
«Русалочка» возвращается
01:44
Тяжелый «сон» доктора Керженцева покажут на Новой сцене Александринки
01:30
Создатель “Мадагаскара” продемонстрирует силу братьев
01:12
Руни Мара покажет снятую Кричманом историю безумия
00:52
В США покупателям предложили унести дом с собой
00:41
В Конгрессе США подтвердили факт слежки за Дональдом Трампом
00:32
Великобритания решила не повышать уровень террористической угрозы
00:17
Парламент Финляндии усилил патрулирование после теракта в Лондоне
00:06
При атаке в центре Лондона 12 человек получили тяжелые ранения
22/03
Фондовый рынок США закрылся разнонаправленно
22/03
В этом году бесплатные новые зубы получат 20 тысяч петербуржцев
Предыдущие новости
Архив материалов
Строительство Публикуется на правах рекламы
Публикуется на правах рекламы
Версия для печати
23.03.2017 12:25

В ЦДС заключена первая сделка при помощи сервиса электронной регистрации Сбербанка

В ЦДС заключена первая сделка при помощи сервиса электронной регистрации Сбербанка
ГК «ЦДС»

Первая сделка ГК «ЦДС» отправлена на регистрацию в Росреестр при помощи сервиса электронной регистрации. Объектом стала квартира в шестом корпусе ЖК «Приневский».

Совместный проект ПАО «Сбербанк» и ГК «ЦДС» позволяет  покупателям квартир  при получении ипотечного кредита  прямо в  офисе  застройщика подавать документы на регистрацию в электронном виде, без посещения  Росреестра  или специализированных многофункциональных  центров.

Эту операцию выполняют сотрудники  ГК «ЦДС» и Сбербанка с использованием специального электронного сервиса. При таком способе подачи документов срок регистрации сокращается до 5 дней. Кроме того, для физических лиц на 30% снижается размер госпошлины.

«Сбербанк  является одной из самых инновационных компаний в нашей стране, и с их стороны облегчение регистрации сделок с недвижимостью стало логичным шагом.  Весомыми  преимуществами  электронной регистрации являются оперативность подачи документов и их рассмотрения, отсутствие человеческого фактора и административных барьеров. Со временем такая услуга становится все более востребованной, благодаря ей  можно из одного окна совершать все действия по продаже квартир»  – сообщила  начальник  управления кредитования и социальных программ ГК «ЦДС» Ольга Трошина.

Справка о ГК «ЦДС»


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

Новости компаний
ГК «ЦДС»
23.03.2017 12:25

В ЦДС заключена первая сделка при помощи сервиса электронной регистрации Сбербанка

Первая сделка ГК «ЦДС» отправлена на регистрацию в Росреестр при помощи сервиса электронной регистрации. Объектом стала квартира в шестом корпусе ЖК «Приневский».
«Чистое небо»
22.03.2017 19:26

Setl City досрочно сдала ещё два дома в микрорайоне «Чистое небо»

Вслед за первой очередью квартала «Чистое небо», которая была сдана на прошлой неделе, Setl City ввела в эксплуатацию и вторую очередь, состоящую из двух домов, при этом один дом сдан на 3 месяца раньше, и ещё один – на полгода раньше срока.
ГК «ЦДС»
22.03.2017 14:45

ЦДС расширяет сеть партнеров в регионах

Строительная компания ЦДС расширяет свое присутствие в регионах России. В марте компания вышла на рынок Белгорода и Белгородской области.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
«Главстрой-СПб» построит три детсада и школу на Парнасе
Правительство одобрило общественные обсуждения градостроительных проектов в Интернете
"Группа ЛСР" сообщила о рекордной выручке по итогам 2016 года
Новый Генплан Петербурга до 2043 года привяжут к развитию Ленобласти
Вентиляционное оборудование на долгострои ГК «Город» поставили вертолетами
Борис Мурашов покинул кресло гендиректора «ЛСР-строй»
Гаражники Малой Бухарестской не пустили на свою территорию «Строительный трест»
Вахмистров покинет совет директоров «Группы ЛСР», но останется в холдинге
ГУИОН начал принимать заявки на техпаспорт квартиры онлайн
Смольный разрывает два контракта на строительство социальных объектов
Остатки сладки
Игры, в которые играют застройщики
Застройщик уходит в VR
Жесткий эконом отступает
Дорогая моя квартира
Рынок недвижимости Петербурга: зима миновала?
Тепло, светло, уютно
Предел экономии: чем может обернуться удешевление строительства дачного дома
Цены на жилье не устраивают жителей Петербурга
В доме все должно быть прекрасно
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Что известно о убийстве экс-депутата Вороненкова в Киеве. Онлайн

О резиновом изделии №1 в царской России

скриншот страницы сайта twitter.com

В Петербурге подожгли дверь в штаб Навального

Пенная вечеринка - Петербург помыли с шампунем

Взрыв и пожар в Москве: двое погибших, 16 пострадавших

фото с сайта twitter.com

У здания британского парламента открыли стрельбу, есть раненые

Новости компаний
ГК «ЦДС»
23.03.2017 12:25
В ЦДС заключена первая сделка при помощи сервиса электронной регистрации Сбербанка
Первая сделка ГК «ЦДС» отправлена на регистрацию в Росреестр при помощи сервиса электронной регистрации. Объектом стала квартира в шестом корпусе ЖК «Приневский».
«Чистое небо»
22.03.2017 19:26
Setl City досрочно сдала ещё два дома в микрорайоне «Чистое небо»
Вслед за первой очередью квартала «Чистое небо», которая была сдана на прошлой неделе, Setl City ввела в эксплуатацию и вторую очередь, состоящую из двух домов, при этом один дом сдан на 3 месяца раньше, и ещё один – на полгода раньше срока.
ГК «ЦДС»
22.03.2017 14:45
ЦДС расширяет сеть партнеров в регионах
Строительная компания ЦДС расширяет свое присутствие в регионах России. В марте компания вышла на рынок Белгорода и Белгородской области.
Navis Development Group
22.03.2017 14:35
Navis Development Group заключила первый договор электронной регистрации
Navis Development Group и ее стратегический партнер ПАО Сбербанк заключили первую сделку электронной регистрации договора долевого участия при оформлении ипотеки на первичном рынке на квартиру в жилом районе «Итальянский квартал»
«Чистое небо»
20.03.2017 20:00
В микрорайоне «Чистое небо» сдан первый дом
Setl City ввела в эксплуатацию первую очередь масштабного проекта «Чистое небо», расположенного в Приморском районе Петербурга.
Комплекс AVATAR
20.03.2017 10:57
«Строительный трест» выводит на рынок многофункциональный комплекс AVATAR
Объединение «Строительный трест» объявляет о начале бронирования апартаментов в многофункциональном комплексе AVATAR по адресу: Петроградский район, Ремесленная ул., д. 21, лит. А.
Navis Development Group
17.03.2017 15:59
В продажу вышли квартиры во 2й очереди жилого района «Шотландия»
16 марта в продажу вышли квартиры в доме 6 второй очереди жилого района «Шотландия». В шестом корпусе представлены квартиры с террасой и садом.
«Энфилд»
17.03.2017 13:06
«Арсенал-Недвижимость» предлагает ипотеку со ставкой 10,4%
При подаче заявки через ипотечный отдел ГК «Арсенал-Недвижимость» у покупателей есть уникальная возможность оформить ипотеку от «Сбербанка» со ставкой от 10,4% годовых.
ЖК «Капитал»
16.03.2017 10:57
5 и 7-21 лоты ЖК «Капитал» аккредитованы «РоссельхозБанком»
5 и 7-21 лоты жилого комплекса комфорт-класса «Капитал», строящегося в микрорайоне Новый Оккервиль в Кудрово, аккредитованы «РоссельхозБанком».
ГК «Эталон»
16.03.2017 10:17
Сургутнефтегазбанк аккредитовал пять корпусов квартала «Галактика»
Сургутнефтегазбанк аккредитовал сразу пять корпусов квартала «Галактика», который компания «ЛенСпецСМУ» (входит в ГК «Эталон») возводит на территории Адмиралтейского и Московского районов.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.