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23.03.2017 12:22

Фирменных салонов Tele2 стало больше

Фирменных салонов Tele2 стало больше
Tele2

В 2016 году Tele2 открыла 48 фирменных салонов связи и увеличила общее количество точек продаж на 20%, а также запустила услугу бесплатной доставки из своего интернет-магазина во всех регионах Северо-Запада.

Большая часть новых точек открылась в Петербурге и Ленинградской области: число салонов здесь превысило 100, в том числе начали работу салоны связи оператора на Московском вокзале, в торговых комплексах «МЕГА Парнас» и «Жемчужная Плаза». Первые салоны Tele2 появились в Ивангороде, Кингисеппе и Ломоносове Ленинградской области. Возможность обратиться за обслуживанием в фирменный салон оператора появилась в торговых центрах, магазинах, в банках и прочих местах шаговой доступности, удобных для жителей.

В интернет-магазине Tele2 представлены уникальные комбинации номеров мобильных телефонов, есть возможность подобрать номер или комплект номеров с помощью различных фильтров. Также с 2016 года в онлайн-магазине Tele2 можно приобрести модемы, роутеры и фирменные смартфоны Tele2 Mini, Midi, Maxi, Midi LTE, Maxi LTE и Maxi Plus, вошедшие в число наиболее популярных в России. Рост количества заказов в интернет-магазине на Северо-Западе составил 10%.

Ирина Третьякова, коммерческий директор макрорегиона «Северо-Запад» Tele2: «Мы делаем все, чтобы наши салоны всегда были рядом, чтобы в них было отличное обслуживание и абоненты знали, что в любой момент могут приобрести у нас качественный «продукт». С учетом идущей семимильными шагами цифровизации, росту интереса к онлайн-покупкам, второе важное направление – развитие интернет-магазина. В некоторых регионах Северо-Запада результаты превосходят все наши ожидания, и в 2017 году фокус внимания Tele2 в области дистрибуции так же будет ориентирован на повышение эффективности сети фирменных салонов и дальнейшее развитие онлайн-магазина». 


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Новости компаний
Tele2
23.03.2017 12:22

Фирменных салонов Tele2 стало больше

В 2016 году Tele2 открыла 48 фирменных салонов связи и увеличила общее количество точек продаж на 20%, а также запустила услугу бесплатной доставки из своего интернет-магазина во всех регионах Северо-Запада.
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Новости компаний
Tele2
23.03.2017 12:22
Фирменных салонов Tele2 стало больше
В 2016 году Tele2 открыла 48 фирменных салонов связи и увеличила общее количество точек продаж на 20%, а также запустила услугу бесплатной доставки из своего интернет-магазина во всех регионах Северо-Запада.
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