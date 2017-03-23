Фирменных салонов Tele2 стало больше

В 2016 году Tele2 открыла 48 фирменных салонов связи и увеличила общее количество точек продаж на 20%, а также запустила услугу бесплатной доставки из своего интернет-магазина во всех регионах Северо-Запада.

Большая часть новых точек открылась в Петербурге и Ленинградской области: число салонов здесь превысило 100, в том числе начали работу салоны связи оператора на Московском вокзале, в торговых комплексах «МЕГА Парнас» и «Жемчужная Плаза». Первые салоны Tele2 появились в Ивангороде, Кингисеппе и Ломоносове Ленинградской области. Возможность обратиться за обслуживанием в фирменный салон оператора появилась в торговых центрах, магазинах, в банках и прочих местах шаговой доступности, удобных для жителей.

В интернет-магазине Tele2 представлены уникальные комбинации номеров мобильных телефонов, есть возможность подобрать номер или комплект номеров с помощью различных фильтров. Также с 2016 года в онлайн-магазине Tele2 можно приобрести модемы, роутеры и фирменные смартфоны Tele2 Mini, Midi, Maxi, Midi LTE, Maxi LTE и Maxi Plus, вошедшие в число наиболее популярных в России. Рост количества заказов в интернет-магазине на Северо-Западе составил 10%.