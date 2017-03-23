Еще
12:09 23.03.2017
Пришлите свою новость!
12:07
Перед Первомаем из Петербурга отправится сдвоенный "Аллегро"
12:04
Петербург занял 34 место в рейтинге эффективности здравоохранения
12:03
В МИДе готовы говорить о сокращении ядерных потенциалов
12:00
В Петербурге идут обыски по делу о мошенничестве с использованием Арбитражного суда
11:04
О резиновом изделии №1 в царской России
10:57
Мединский об Исаакии: Богу — Богово, кесарю — кесарево
10:56
У петербуржца в кармане нашли больше 100 граммов наркотика
10:45
Из-за учений «Теплосети» на Варшавской работает регулировщик
10:39
Авария на Дороге жизни спровоцировала многокилометровую пробку
10:33
В Петербурге за 30 тысяч пытались выкупить мигранта из полиции
10:27
"Квадрат": Хрущевки не нужно сносить— это вполне приличные дома
10:21
В Петербурге задержали группу вымогателей
10:15
На площади Ломоносова избит начальник отдела КГИОП
09:56
Пожар на заводе «Армалит» оставил без света дома в двух районах
09:53
Двух менеджеров Сбербанка задержали при покупке Ferrari
09:45
На Рощинской полицейские не разъехались с дамами
09:37
Снег на горнолыжных склонах Финляндии будет до мая
09:29
Полиция провела рейд в Бирмингеме после террористической атаки в Лондоне
09:14
Под Харьковом произошел пожар на складе с боеприпасами
09:01
На заводе «Армалит» в Петербурге произошло возгорание на подстанции
08:53
На Московском проспекте сгорели Cayenne, Juke и Cadillac
08:45
Филиппины разрешили военным кораблям РФ свободный доступ в свои воды
08:37
Генсек НАТО заявил о необходимости контактов с Россией в период напряженности
08:29
Власти ДНР сообщили о полном прекращении поставок угля и металла Украине
08:20
В Петербурге подожгли дверь в штаб Навального
08:13
ФБР заявило, что имеет данные о контактах штаба Трампа с Россией
08:05
Минсельхоз допустил полное прекращение экспорта пшеницы в Турцию
02:41
Бортко расскажет о любви
02:25
Лучший американский кинороман выходит в прокат
02:11
Пётр Мамонов превратится в Незнайку
01:57
«Русалочка» возвращается
01:44
Тяжелый «сон» доктора Керженцева покажут на Новой сцене Александринки
01:30
Создатель “Мадагаскара” продемонстрирует силу братьев
01:12
Руни Мара покажет снятую Кричманом историю безумия
00:52
В США покупателям предложили унести дом с собой
00:41
В Конгрессе США подтвердили факт слежки за Дональдом Трампом
00:32
Великобритания решила не повышать уровень террористической угрозы
00:17
Парламент Финляндии усилил патрулирование после теракта в Лондоне
00:06
При атаке в центре Лондона 12 человек получили тяжелые ранения
22/03
Фондовый рынок США закрылся разнонаправленно
22/03
В этом году бесплатные новые зубы получат 20 тысяч петербуржцев
22/03
Кудрин: Банк России находится в надежных женских руках
22/03
Полиция Лондона: в совершении теракта подозревают Абу Иззадина
22/03
Цены на нефть снижаются
22/03
Путин поручил Медведеву заняться пляжами
22/03
В центре Москвы выставили на аукцион 12 квартир без канализации
22/03
Пенная вечеринка - Петербург помыли с шампунем
22/03
Застрявших на колесе обозрения London Eye туристов снимают с аттракциона
22/03
Над тюремной больницей Петербурга летают iPhone
22/03
Нацбанк Украины вводит санкции против «дочек» российских банков
22/03
Состояние зеленых насаждений Петербурге оценят за 14,9 млн рублей
22/03
Свет вернулся в дома посёлка Лисий Нос
22/03
Шестерых фигурантов дела о хищении при строительстве «резиденции Путина» арестовали
22/03
Путин вновь выдвинул Набиуллину в председатели Банка России
22/03
В Эстонии умер актер Лембит Ульфсак
22/03
Аварийную дачу Ростовцевой в Пушкине спасли от сноса
22/03
Теракт в Лондоне: 4 человека погибли, преступник уничтожен
22/03
В городских автобусах в апреле начнут тестировать систему оплаты нового поколения
22/03
Члена горизбиркома, подозреваемого в мошенничестве на 250 тысяч евро, отпустили под домашний арест
22/03
В Учебном из травматики подстрелили пьяного петербуржца
22/03
Взрыв и пожар в Москве: двое погибших, 16 пострадавших
22/03
Жители Лисьего Носа остались без света
22/03
СМИ: Атаки у британского парламента и на мосту совершили одни и те же лица
22/03
Россияне не пострадали в результате атак у здания парламента в Лондоне
22/03
СМИ: Автомобиль въехал в толпу рядом с британским парламентом, погибли пятеро
22/03
С электронной почты Следственного комитета разослали спам с вирусом
22/03
«Фонтанка» за 60 секунд — 22 марта
22/03
Напавшего на полицейского у британского парламента мужчину застрелили
22/03
Главным редактором «Ведомостей» стал сотрудник Первого канала
Предыдущие новости
Архив материалов
Власть
Версия для печати
23.03.2017 12:03

В МИДе готовы говорить о сокращении ядерных потенциалов

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия готова к обсуждению возможности дальнейшего сокращения ядерных потенциалов, сообщает 22 марта ТАСС.

«Мы готовы к обсуждению возможности дальнейшего сокращения ядерных потенциалов, но только с учетом всех факторов, а не только количества стратегических наступательных вооружений», — заявил Лавров, выступая с лекцией в Академии Генштаба.

При этом он отметил, что время для полного запрета ядерного оружия еще не пришло.

Источник: «Газета.Ru»


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
КЕЙ
21.03.2017 08:00

КЕЙ рассказал об особенностях панели Touch Bar в новых MacBook Pro

Ноутбуки обновленной линейки Apple MacBook Pro выпускаются с уникальным интерфейсом — интерактивной панелью Touch Bar. О том, что это такое и чем интересно нововведение для пользователя, рассказывают эксперты сети супермаркетов цифровой техники КЕЙ.
Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго»
06.03.2017 11:35

МРСК Северо-Запада обеспечила электроснабжение этнографического комплекса в Мурманской области

Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» досрочно завершил работы по технологическому присоединению к электрической сети территориально-соседской общины коренного малочисленного народа саами «Самь-Сыйт»
Tele2
28.02.2017 18:13

Tele2 увеличила число бизнес-клиентов и выручку в B2B

В 2016 году основными драйверами развития в корпоративном сегменте стали: увеличение количества крупных компаний среди клиентов Tele2, рост потребления интернет-трафика и в том числе развитие М2М-направления
Материалы рубрики
Новости
Статьи
В МИДе готовы говорить о сокращении ядерных потенциалов
Мединский об Исаакии: Богу — Богово, кесарю — кесарево
Шестерых фигурантов дела о хищении при строительстве «резиденции Путина» арестовали
Члена горизбиркома, подозреваемого в мошенничестве на 250 тысяч евро, отпустили под домашний арест
С электронной почты Следственного комитета разослали спам с вирусом
Главным редактором «Ведомостей» стал сотрудник Первого канала
Сторонники Навального придут на Марсово поле защищать "традиционные ценности"
МИД России назвал «бесчеловечным» запрет на въезд Самойловой на Украину
Следствие попросило арестовать фигурантов «дела о резиденции Путина»
Экс-главу предвыборного штаба Трампа уличили в получении $40 млн за «работу в интересах Путина»
Демонический ЗакС
Он вам не Демон
Кичеджи против Смольного
Кому нужен закон Макарова
Подарок к Пасхе для патриарха
Вбросил из благих побуждений
Крымская сауна особого назначения
Кто прописался в «тайной империи Медведева»
Украина и Донбасс блокировали друг друга
«Темная лошадка» добралась до Дома молодежи
Говорим и показываем
Главное
Последнее

О резиновом изделии №1 в царской России

скриншот страницы сайта twitter.com

В Петербурге подожгли дверь в штаб Навального

Пенная вечеринка - Петербург помыли с шампунем

Взрыв и пожар в Москве: двое погибших, 16 пострадавших

фото с сайта twitter.com

У здания британского парламента открыли стрельбу, есть раненые

Финский фотограф сделал видео полёта над Марсом из 50 тысяч снимков

Новости компаний
КЕЙ
21.03.2017 08:00
КЕЙ рассказал об особенностях панели Touch Bar в новых MacBook Pro
Ноутбуки обновленной линейки Apple MacBook Pro выпускаются с уникальным интерфейсом — интерактивной панелью Touch Bar. О том, что это такое и чем интересно нововведение для пользователя, рассказывают эксперты сети супермаркетов цифровой техники КЕЙ.
Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго»
06.03.2017 11:35
МРСК Северо-Запада обеспечила электроснабжение этнографического комплекса в Мурманской области
Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» досрочно завершил работы по технологическому присоединению к электрической сети территориально-соседской общины коренного малочисленного народа саами «Самь-Сыйт»
Tele2
28.02.2017 18:13
Tele2 увеличила число бизнес-клиентов и выручку в B2B
В 2016 году основными драйверами развития в корпоративном сегменте стали: увеличение количества крупных компаний среди клиентов Tele2, рост потребления интернет-трафика и в том числе развитие М2М-направления
ИКК «ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»
22.02.2017 14:55
Электронная подпись для раскрытия информации о ценных бумагах
С 1 февраля 2017 года информация, подлежащая раскрытию в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах и размещаемая на специализированных сайтах агентств, аккредитованных Банком России, должна быть подписана квалифицированной электронной подписью.
ПАО «МРСК Северо-Запада»
21.02.2017 15:40
МРСК Северо-Запада продает просроченную дебиторскую задолженность объемом 2,25 млрд рублей
МРСК Северо-Запада (дочерняя компания ПАО «Россети») выставляет на продажу просроченную дебиторскую задолженность предприятий-банкротов за оказанные услуги по договорам передачи электроэнергии и по договорам энергоснабжения на общую сумму 2,25 млрд рублей.
КЕЙ
16.02.2017 09:00
КЕЙ подготовил ТОП-5 подарков к 23 февраля
На пороге День Защитника Отечества! И, вероятно, читательницы «Фонтанки» уже задумались о том, что подарить своим мужчинам. Чтобы не тратить время на размышление и мучительные догадки, предлагаем обратить внимание на лист небанальных подарков
«Петербургская Недвижимость»
14.02.2017 10:28
Состоялась презентация «Квартира с первым взносом ноль рублей»
Как купить квартиру, не имея на руках собственных средств, в субботу 10 февраля, рассказали специалисты «Петербургской Недвижимости» на презентации «Квартира с первым взносом ноль рублей», которая состоялась главном офисе компании на Московском пр. 212
«Дом у Елагина острова»
10.02.2017 13:59
Паркинг в «Доме у Елагина острова» будет оснащен системой Parklift
«Северный город» вывел в продажу парковочные места в «Доме у Елагина острова», который строится в Приморском районе (Липовая аллея, 15). Подземный паркинг в этом доме оснащается системой Parklift, которая позволяет размещать автомобили на двух уровнях один над другим.
Фото предоставлено компанией «МРСК Северо-Запада»
02.02.2017 16:01
Мэр Вологды поблагодарил МРСК Северо-Запада за помощь на частной подстанции «Ява»
В Вологде состоялось награждение персонала филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго» (дочерняя компания «Россети») за проведенные ремонтно-восстановительные работы на частной ПС «Ява».
Ирина Третьякова
23.12.2016 15:08
Tele2 усилилась на Северо-Западе
Оператор сообщил о назначении Ирины Третьяковой на должность коммерческого директора макрорегиона «Северо-Запад»
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.