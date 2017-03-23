В МИДе готовы говорить о сокращении ядерных потенциалов

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия готова к обсуждению возможности дальнейшего сокращения ядерных потенциалов, сообщает 22 марта ТАСС.

«Мы готовы к обсуждению возможности дальнейшего сокращения ядерных потенциалов, но только с учетом всех факторов, а не только количества стратегических наступательных вооружений», — заявил Лавров, выступая с лекцией в Академии Генштаба.

При этом он отметил, что время для полного запрета ядерного оружия еще не пришло.