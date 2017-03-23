Следственный комитет зовет рассказать о преступлениях пограничников

301 военный следственный отдел СК России по Западному военному округу информирует о своем расположении в Петербурге по адресу – улица Калинина, 34. Сообщения о преступлениях в этом следственном отделе принимаются круглосуточно по «телефону доверия»: 8 (812) 786-42-35.

Как сообщили «Фонтанке» в 301-м ВСО, этот же номер используется круглосуточно в качестве телефонной линии «ребенок в опасности».

В Петрозаводске следственное отделение 301 военного следственного отдела расположено по улице Гоголя, д. 5; сообщения о преступлениях принимаются круглосуточно по «телефону доверия»: 8 (8142) 79-73-60.

В Пскове следственное отделение 301 военного следственного отдела находится на улице Николая Васильева, д. 77; сообщения о преступлениях принимаются круглосуточно по «телефону доверия»: 8 (8112) 69-82-36.

В полномочия 301 военного следственного отдела расследование преступлений, совершенных военнослужащими пограничной службы ФСБ России на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской, Псковской областей и Республики Карелия, а также о преступлениях, совершенных военнослужащими некоторых воинских частей Минобороны, расположенных на территории этих четырех субъектов РФ.