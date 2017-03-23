В Петербурге идут обыски по делу о мошенничестве с использованием Арбитражного суда

В Петербурге проводятся обыски в офисе компании, получившей через решение Арбитражного суда 14 млн рублей. Следствие считает эти деньги похищенными.

Как стало известно «Фонтанке», в полдесятого утра 23 марта следователь УМВД Центрального района и оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД пришли в офис ресурсоснабжающей компании «РКС-Энерго» в «Петровском форте» на Финляндском проспекте. Изъятие документов и электронных носителей информации проводится по уголовному делу, возбужденному по статье 159 УК «Мошенничество».

Следствие устанавливает лиц, причастных, по его мнению, к хищению 14 млн рублей посредством обращения в Арбитражный суд Петербурга и области. Иск «РКС-Энерго» подало к Ладожскому транспортному заводу (ЛТЗ) после того, как на токопроводе его счетчика ревизоры не нашли пломбу. Благодаря этому был выставлен счет за безучетное потребление электроэнергии. Суд удовлетворил иск, но следствие полиции считает, что кто-то из корыстных убеждений установил на счетчике ЛТЗ некондиционную пломбу, которая была обречена на то, чтобы отвалиться.

ООО «РКС-Энерго» – одна из крупнейших энергосбытовых компаний Ленинградской области, ранее ее совладельцем был сын экс-губернатора Ленобласти Вадим Сердюков.

ООО «Ладожский транспортный завод» конструирует и изготавливает подъемно-транспортное оборудование. Продукция компании эксплуатируется в машиностроении, электроэнергетике «Росатомом», «Роскосмосом», в секторе ОПК, металлургии и судостроении. Единственным собственником компании является ООО «ПФ «АСК». Директор ООО «ПФ АСК» – Сергей Климачев.