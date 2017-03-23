О резиновом изделии №1 в царской России

23.03.2017 11:04

23 марта 1860 года император Александр II утвердил устав Товарищества Российско-Американской резиновой мануфактуры, известной ныне как завод «Треугольник». О главном резиновом изделии, которое выпускалось на этой мануфактуре в течение всей ее истории, рассказывает Константин Ранкс.

С появлением в Петербурге Товарищества Российско-Американской резиновой мануфактуры был связан немецкий коммерсант из Гамбурга Фердинанд Краузкопф, который в 1859 году вознамерился создать в России компанию по производству резиновых изделий, вместо того, чтобы ввозить их из-за рубежа. И одним из главных продуктов должны были стать галоши — специальные резиновые накладки на обувь.

История резиновых оболочек для обуви началась в промышленном масштабе в США, в самом начале 30-х годов XIX века, в городе Бостон. Тогда и там царила грязища на дорогах, и чтобы как-то спасти дорогую обувь, придумали каучуковые накладки. Но настоящий прорыв случился в 1844 году, когда Чарльз Гудьир открыл способ вулканизации каучука — то есть получения резины.

Краузкопф, поработав в России представителем галошной компании, понял, какие возможности открывает российский рынок. Он нашел компаньонов и создал первую в стране компанию по производству резиновых изделий. Дело стартовало с огромным успехом — что такое галоши и какая от них польза, население уже знало, но цена американских галош была очень высока. Тут же предлагался отличный товар по более низким ценам. В 1888 году на галошах появляется фирменное клеймо — треугольник, которое дало название компании в последующем.

За несколько лет поставки галош пошли по всей стране, и даже за границу. Носить галоши было не только удобно, но и модно. Чтобы сохранить нежную кожу качественной обуви, было принято решение вставлять в них мягкую подкладку — яркого малинового цвета. Это было маркетинговым ходом сродни красной подошве у дамских туфель Лабутена. Даже не функционал — а просто знак стиля и статуса.

Но с началом Первой мировой войны случилась форменная катастрофа — завод "Треугольник" стал главным поставщиком для российской армии технических резиновых изделий. И производство галош пришлось свернуть. Именно поэтому к весне 1917 года галоши оказались весьма дефицитным товаром, который похищался при каждом удобном случае. Лишь в 1921 году завод вновь начал работать и опять производить столь нужные галоши...

К 80-м годам ХХ века популярность галош в России упала. Но уже новое тысячелетие снова стало периодом роста интереса к наружной резиновой обуви. Появились разные цвета и фасоны. Но главное — внешняя галоша отлично защищает дорогую качественную кожаную обувь от уличных воздействий, ту самую обувь, в которой так приятно ходить в приличных помещениях. Комплект «дорогие туфли + галоши» стоит меньше чем две-три пары дорогих туфель, которые при ношении на улице неминуемо размокнут и обдерутся. Так что носить галоши и выгодно, и снова стильно...

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