В Петербурге напротив дома с Мефистофелем достроили церковь Ксении Петербургской

В центре Петербурга сняли леса с церкви Святой блаженной Ксении Петербургской на Лахтинской, 17. Храм строили более 10 лет, но активно строительство возобновилось в 2015 году, по совпадению именно тогда с дома напротив храма сбили горельеф Мефистофеля.

Как рассказал «Фонтанке» настоятель церкви Константин Гультяев, закончены работы по фасаду, но не меньше года еще потребуется на внутреннее убранство: «Сейчас там идет просушка, даже меня не пускают. Я думаю, не меньше года продлятся работы. Ну и, надеюсь, года через полтора начнем службы».

Идею построить в Петербурге церковь в честь Ксении Петербургской в начале 2000-х озвучил настоятель Андреевского собора протоиерей Константин Гультяев. Для церкви согласовали участок на месте одноэтажного флигеля между домами 15 и 19 на Лахтинской улице. Не всем местным жителям понравилась эта идея – они собрали 200 подписей против застройки надела, так как хотели видеть на этом месте сквер. Тем не менее в 2008 году Госстройнадзор выдал разрешение на строительство церкви по проекту «Архитектурной мастерской Фомичева». Работы вело ООО «Прогресс».

В 2011 году началось строительство, но из-за нерегулярных пожертвований оно шло с перерывами. В августе 2015 года прошло торжественное освящение купола церкви, а на следующий день с фасада исторического дома напротив храма сбили горельеф Мефистофеля.

Сотни горожан вышли на стихийный митинг у "дома с дьяволом", требуя найти заказчиков и исполнителей этого акта вандализма. Подозревали, что Мефистофель оказался неугодным именно соседнему храму Ксении Блаженной. Тогда Санкт-Петербургская епархия назвала эти подозрения «недружественным вбросом» и отметила, что «не поддерживает любые акты вандализма по отношению к памятникам истории и культуры».

Как установила полиция, виновниками уничтожения скульптуры оказались промышленный альпинист Исаев и православный предприниматель Щедрин. В декабре в связи с деятельным раскаянием подозреваемых дело было закрыто.

Спустя несколько месяцев после инцидента с Мефистофелем городская администрация организовала два благотворительных аукциона, чтобы собрать деньги на достройку храма. Активнее всего участвовать в аукционах призывал спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров. В торгах приняли участие городские чиновники, парламентарии и предприниматели, удалось собрать порядка 9 млн рублей.

Василий Щедрин уплатил 664 тысячи рублей в знак деятельного раскаяния. Но они до сих пор заморожены на счетах КГИОП. Ведомство не может ими распорядиться, поскольку ремонт фасадов не входит в полномочия комитета.