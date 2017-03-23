У петербуржца в кармане нашли больше 100 граммов наркотика

В Кировском районе Петербурга полицейские задержали мужчину с крупной партией психотропного вещества. Наркотик был расфасован по пакетикам и готов к продаже.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, опергруппа задержала 26-летнего мужчину в парадной дома 36 по улице Стойкости. Запрещенные вещества долго искать не пришлось: пакетики с черными свертками нашли в кармане куртки задержанного. Выяснилось, что это психотропная смесь общей массой в 102 грамма, которую мужчина, предположительно, собирался продать.

Возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ.