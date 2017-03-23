Авария на Дороге жизни спровоцировала многокилометровую пробку
Около девяти утра 23 марта на Дороге жизни в сторону Петербурга произошла авария. От Всеволожска до Ржевки автомобилисты встали в 12-километровой пробке.
Подробности читайте на 47news.
Около девяти утра 23 марта на Дороге жизни в сторону Петербурга произошла авария. От Всеволожска до Ржевки автомобилисты встали в 12-километровой пробке.
Подробности читайте на 47news.
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