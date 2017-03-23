В Петербурге за 30 тысяч пытались выкупить мигранта из полиции

Во Фрунзенском районе Петербурга двое уроженцев Узбекистана хотели избавить товарища от административной ответственности за нарушение миграционного законодательства, но сами совершили преступление, попытавшись заплатить полицейскому.

Как стало известно «Фонтанке», 21 марта двое неработающих выходцев из Средней Азии 24 и 25 лет решили спасти своего 52-летнего земляка от наказания за нелегальное пребывание в РФ. Миграционное нарушение гости Северной столицы «оценили» в 30 тысяч рублей, которые попытались вручить в служебном кабинете замначальника отдела полиции района. Сотрудник правоохранительных органов такую инициативу не оценил, и иностранцы были задержаны на месте. Теперь они проходят подозреваемыми по уголовному делу о даче взятки.