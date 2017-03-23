В Петербурге задержали группу вымогателей

Уголовный розыск совместно с УФСБ задержал четырех членов этнической преступной группы, которая в течение минувшей зимы обогатились на 1,6 миллиона, мужской перстень и иномарку.

Как стало известно «Фонтанке», около шести утра 22 марта сотрудники полицейского главка и службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом регионального УФСБ зашли в четыре квартиры в разных районах Петербурга. Там были задержаны предполагаемые члены этнической преступной группы, мужчины в возрасте от 31 года от 52 лет. На их счету, как полагают силовики, как минимум три эпизода. Первый относится к декабрю 2016 года: злоумышленники заставили жителя Пушкинского района отдать им 1 600 000 рублей в счет якобы существующего долга. А уже 4 января налетчики снова встретили жертву вымогательства в кафе на Оранжерейной улице в Пушкине. И сняли у него с пальца перстень стоимостью 2 миллиона рублей.

Второй жертвой группы, по версии следствия, стал владелец «Киа Рио». Члены группы подсели в машину, припаркованную на Пушкинской улице в том же пригороде, 21 февраля. Под угрозой ножа они выкинули владельца из иномарки и были таковы вместе с авто.

22 марта ГСУ СК РФ по Петербургу возбудило уголовные дела по статьям «Вымогательство» и «Разбой». Пока трое из четверых задержаны по статье 91 УПК (на двое суток). Четвертый отпущен под обязательство о явке.