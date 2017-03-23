Почему в финале конференции все будут болеть против СКА

Роли в начинающемся 23 марта финале Западной конференции КХЛ СКА – «Локомотив» расписаны заранее: петербургская команда — антигерой, против которого будут болеть все. «Фонтанка» объясняет, как так получилось.

СКА в серии с «Локомотивом» будет очень непросто в любом случае. Если в предыдущих раундах еще были какие-то варианты («Витязь» и московское «Динамо» действительно не любят много где), то в финале Западной конференции все четко: против Петербурга будет болеть вся страна, кроме, разве что, самого Петербурга. Хотя в Северной столице найдется тоже немало людей, желающих неудачи армейцам с Невы.

Никто не любит богатых

Один из сотрудников пресс-службы СКА в своем личном твиттере еще 17 марта, то есть за день до решающего шестого матча серии ЦСКА – «Локомотив», в случае победы Ярославля предрек: «Вангую заголовки одного из порталов: Почему за Локо будет болеть вся страна». Вскоре подобные заголовки действительно появились.

Почему все так? Потому что «СКА это «денежный мешок», потому что скупили всех, потому что там Знарок/Ротенберг/Тимченко», в зависимости от личных антипатий. А «Локомотив» – это «гениальный менеджмент, добившийся всего собственными мозгами, а не раздутым бюджетом».

В последний раз, когда КХЛ публиковала зарплатные ведомости клубов (сентябрь 2013), бюджет СКА составлял около 1,3 миллиарда рублей. Вряд ли с тех пор он стал меньше. Наоборот, в хоккейных кругах ходят разговоры, что реальная цифра сейчас чуть ли не в два раза больше. С учетом таких последних крупных приобретений, как нападающий Павел Дацюк (по данным американских инсайдеров, получает в СКА 500 млн рублей в год) и защитник Вячеслав Войнов (по данным разных российских источников, зарабатывает в Петербурге 4 млн долларов, или 260 млн рублей по курсу на октябрь 2015, когда с ним был подписан контракт), это не кажется фантастикой.

В то же время бюджет ярославского «Локомотива» в марте 2014, согласно финансовой отчетности главного спонсора клуба — компании «Российские железные дороги» (РЖД), составлял 734 миллиона рублей, а спустя год появлялась информация о его уменьшении на 20 процентов. Понятно, что даже с учетом этого назвать соперников СКА бедняками сложно, скорее — средний класс. Несмотря на столь кардинальную разницу, ярославцы благодаря грамотной селекционной политике и отличной работе собственной хоккейной школы, не просто держатся на плаву, а из года в год бьются за Кубок Гагарина.

Свои

Президент «Локомотива» Юрий Яковлев без сожалений расстается даже с собственными воспитанниками, если у тех резко вырастают финансовые аппетиты. Из-за этой позиции «железнодорожники» уже потеряли защитника Егора Яковлева, которого к себе переманил как раз СКА. Рассказывают, что в Ярославле он получал 30 млн рублей, а СКА подписал его на оклад в 90 млн. Тем не менее в ярославской команде продолжают играть сразу шесть воспитанников, пятеро из которых собраны в одном звене, и выходят они играть во второй пятерке, а не в третьей-четвертой, как это, например, происходит с редкими воспитанниками армейцев с Невы. В это звено входят защитники Илья Любушкин (22 года, 0 очков в плей-офф, коэффициент полезности «-1») и Владислав Гавриков (21 год, 5 очков, «+4»), нападающие Александр Полунин (19 лет, 2 очка, «+2»), Павел Красковский (20 лет, 3 очка, «0») и Егор Коршков (20 лет, 3 очка, «0»).

«Там молодые ребята, голодные. У молодежной тройки был небольшой спад, когда у них не шло, но сейчас они уже вышли на лидирующие роли, стали играть в большинстве», – говорил про них помощник главного тренера СКА Харийс Витолиньш.

Чужие

Но основной результат приносит первое легионерское звено: защитники Кронвалль (11 очков, «+1») — Накладал (11 очков, «+4»), нападающие — Козун (14 очков, «0») — Контиола (7 очков, «+2») — Тальбо (6 очков, «0»). Окончательно сложилось оно после подписания Козуна, благодаря сложному обмену у «Йокерита» транзитом через СКА. То есть сначала СКА выменял Козуна у «Йокерита», но только для того, чтобы тут же отправить его, а также нападающего Александра Кадейкина и мешок с энной суммой денег в «Локомотив» в обмен на одного Плотникова, форма которого после провального сезона в НХЛ была под вопросом.

В итоге «Локомотив» получил суперзвено, лидером которого стал как раз Козун, а СКА так до конца и не определился, что делать с Плотниковым. Большую часть сезона его наигрывали в первом звене с Дацюком и Ковальчуком, где он выглядел пятым колесом. Потом в январе он получил травму. Вылечившись, в первое звено уже не вернулся, закрепившись в третьем.

Другая ключевая фигура и однозначный успех селекционной службы «Локомотива» – канадский форвард Максим Тальбо. Обладатель Кубка Стэнли 2009 года в составе «Питтсбург Пингвинз» и автор двух единственных шайб своей команды в решающей игре за главный приз НХЛ, уже здесь, в России, продолжает доказывать, что кубковый опыт — очень важная вещь для любой команды, мечтающей о титуле. Но даже с учетом этого, в 33-летнем Тальбо, никогда не считавшемся звездой, нужно было еще суметь разглядеть ту самую шестеренку, которая идеально впишется в общую схему.

Как в СКА?

На этом фоне селекция СКА выглядит в разы более прямолинейной — стоило Никите Гусеву заиграть в «Югре», он тут же оказался в Петербурге, стоило Николаю Прохоркину проявить себя в «Салавате Юлаеве», он тут же оказался в Петербурге, вызвали из скромного «Амура» в сборную России защитника Артема Зуба – и вскоре он тоже отправляется на берега Невы. В то же время один собственный воспитанник системы СКА — нападающий Александр Барабанов, после яркого старта сезона и дебюта в сборной, в плей-офф не всегда попадает в заявку на матч. А другой — голкипер Евгений Иванников за весь сезон провел в воротах основной команды лишь 52 минуты и сейчас играет в ВХЛ.

Объективно говоря, это не хорошо и не плохо. СКА — это современный профессиональный клуб со всеми вытекающими отсюда последствиями. Если уж начистоту, то не он один практикует в Лиге скупку молодых и результативных игроков у менее состоятельных команд. Просто вице-президенту СКА Роману Ротенбергу лучше не говорить вслух о «равных условиях» в КХЛ. Тогда, может быть, и отношение будет другим.

Главный тренер

Возглавляет «Локомотив» второй год подряд Алексей Кудашов. Ему 45 лет. Игровую карьеру он завершил всего 5 лет назад и по праву считается одним из самых молодых специалистов в КХЛ. Без спадов и ошибок, естественно, не обходится, но Кудашов уже зарекомендовал себя довольно гибким тренером, способным менять свои взгляды на игру. Еще в прошлом сезоне его стиль во многом напоминал тотальный хоккей Квартальнова в ЦСКА, но, в отличие от армейского наставника, Кудашов вовремя сделал правильные выводы и уже в сезоне 2016/17 его команда играла совершено иначе – в более быстрый, комбинационный и разносторонний хоккей. И во многом благодаря этому «Локомотив» сумел пройти ЦСКА. Способность Кудашова совершенствоваться прослеживается и на фоне статистики, приведенной ниже: в плей-офф железнодорожникам удалось подтянуть большую часть игровых компонентов.

Цифры и факты

А теперь подробнее о том, кто встал на пути у СКА к финалу Кубка Гагарина. Хоккейный клуб «Локомотив» по итогам регулярного сезона занял четвертое место (110 очков) в Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, одержав 36 побед и потерпев 24 поражения. Для сравнения: у СКА — второе место (137 очков), 46 побед, 14 поражений. «Локомотив» забил в регулярке 163 шайбы (7 место), пропустил — 130 (8 место). При этом лишь дважды ярославцы завершали матчи без заброшенных шайб и шесть раз сохранили свои ворота в неприкосновенности. «Локомотив» — одна из самых бросающих команд Лиги — 1921 бросок (6 место), но с реализацией все не так хорошо — лишь 8,49% бросков завершились голами (13 место). Суммарно набрали 686 минут штрафа (17 место).

Большинство в регулярном чемпионате не было их главным козырем, тем не менее 19,5 процента (14 место) реализации лишнего игрока — вполне хороший показатель. А вот игра в меньшинстве могла бы быть и лучше — 81,5 процента (15).

В первом раунде плей-офф соперником «Локомотива» стало минское «Динамо». Больших проблем оно ярославцам не создало (4-1 в серии). Во втором раунде с ЦСКА «Локомотив» считался аутсайдером. Поначалу «железнодорожники» оправдывали подобные расклады: им пришлось дважды отыгрываться — сначала с 0-1, затем с 1-2. Но три последующие победы подряд принесли им выход в финал Западной конференции, а для всей КХЛ пока что главную сенсацию сезона.

Средняя результативность в плей-офф «Локомотива» выросла — с 2,72 забитых шайб за игру в регулярке до 3,36. Стала надежнее и игра в обороне — с 2,17 пропущенных шайб за игру в регулярке до 1,91. В плей-офф ярославцы бросают почти также часто как СКА (323 и 338 бросков соответственно), а вот реализация у них серьезно выросла — 11,46 процента (второй результат после магнитогорского «Металлурга»). К слову, у СКА этот показатель составляет 10,95. То же произошло и с реализацией численного преимущества. Здесь рост еще более впечатляющий — 34,0 процента. Сказать, что это очень много для современного хоккея, значит не сказать ничего. То есть гарантировано реализуется каждое третье удаление соперника. У СКА тут дела тоже в порядке — 28,8%, но по сравнению с «Локомотивом» все-таки не настолько. При сравнении игры в меньшинстве ситуация обратная. Тут «железнодорожники» тоже продемонстрировали рост (84,4%), но не столь впечатляющий. На этом фоне 93,3 процента нейтрализации большинства соперника у СКА выглядят практически недостижимой планкой.

О лидерах команды мы уже рассказали. Незатронутыми остались лишь два момента. Первый — вратарский вопрос. Основным вратарем «Локомотива» весь сезон был Алексей Мурыгин. Он же остался в этом качестве и в плей-офф, проведя полностью первые восемь матчей. В четвертой игре против ЦСКА Мурыгин получил травму, и его заменил дублер Александр Судницин. До конца серии Мурыгин так и не вернулся (и непонятно, вернется ли в серии со СКА), но Судницин не подвел, пропустив всего две шайбы в семи периодах.

Второй момент — силовая борьба. По сравнению с московским «Динамо», «Локомотив» выглядит более разносторонней и сбалансированной командой. Ярославцы умеют забивать, защищаться и, если надо, применять грубую физическую силу. Особенно этим выделяются два человека — Илья Любушкин и Михаил Пашнин. С ними хоккеистам СКА нужно быть настороже.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»