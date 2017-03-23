На площади Ломоносова избит начальник отдела КГИОП

В Петербурге совершено нападение на начальника отдела пригородных районов КГИОП. Накануне чиновник дал отрицательное заключение по реставрации памятника.

По информации «Фонтанки», утром 21 марта буквально в десяти метрах от входа в здание комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, расположенное на площади Ломоносова,1, было совершено нападение на 55-летнего начальника отдела пригородных районов города Сокольцова. Когда сотрудник зашел под арку на улице Ломоносова, неизвестный молодой человек, чье лицо было прикрыто капюшоном, неожиданно несколько раз нанес ему несколько ударов по голове. Чиновник упал, выронил сумку, но злоумышленник не взял его вещи и быстро ушел.

По данным нашего издания, травмы у госслужащего неопасные для жизни, хотя он был вынужден обратиться в больницу. 22 марта от врачей в территориальный отдел полиции пришла телефонограмма, а сотрудник КГИОП был формально опрошен участковым. В данное время он уже вышел на работу.

Как стало известно «Фонтанке», совпадение же заключается в том, что накануне происшествия, 20 марта, Сокольцов написал на имя председателя комитета Сергея Макарова документ по поводу реставрации решетки Летнего сада в Кронштадте. Как подсказал нам один из его коллег, «он был крайне недоволен качеством выполненных работ и не скрывал этого».

По информации нашего издания, на основании мнения своего подчиненного Макаров приостановил прием работ у компании-подрядчика по этому объекту.