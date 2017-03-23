Еще
12:09 23.03.2017
Пришлите свою новость!
12:07
Перед Первомаем из Петербурга отправится сдвоенный "Аллегро"
12:04
Петербург занял 34 место в рейтинге эффективности здравоохранения
12:03
В МИДе готовы говорить о сокращении ядерных потенциалов
12:00
В Петербурге идут обыски по делу о мошенничестве с использованием Арбитражного суда
11:04
О резиновом изделии №1 в царской России
10:57
Мединский об Исаакии: Богу — Богово, кесарю — кесарево
10:56
У петербуржца в кармане нашли больше 100 граммов наркотика
10:45
Из-за учений «Теплосети» на Варшавской работает регулировщик
10:39
Авария на Дороге жизни спровоцировала многокилометровую пробку
10:33
В Петербурге за 30 тысяч пытались выкупить мигранта из полиции
10:27
"Квадрат": Хрущевки не нужно сносить— это вполне приличные дома
10:21
В Петербурге задержали группу вымогателей
10:15
На площади Ломоносова избит начальник отдела КГИОП
09:56
Пожар на заводе «Армалит» оставил без света дома в двух районах
09:53
Двух менеджеров Сбербанка задержали при покупке Ferrari
09:45
На Рощинской полицейские не разъехались с дамами
09:37
Снег на горнолыжных склонах Финляндии будет до мая
09:29
Полиция провела рейд в Бирмингеме после террористической атаки в Лондоне
09:14
Под Харьковом произошел пожар на складе с боеприпасами
09:01
На заводе «Армалит» в Петербурге произошло возгорание на подстанции
08:53
На Московском проспекте сгорели Cayenne, Juke и Cadillac
08:45
Филиппины разрешили военным кораблям РФ свободный доступ в свои воды
08:37
Генсек НАТО заявил о необходимости контактов с Россией в период напряженности
08:29
Власти ДНР сообщили о полном прекращении поставок угля и металла Украине
08:20
В Петербурге подожгли дверь в штаб Навального
08:13
ФБР заявило, что имеет данные о контактах штаба Трампа с Россией
08:05
Минсельхоз допустил полное прекращение экспорта пшеницы в Турцию
02:41
Бортко расскажет о любви
02:25
Лучший американский кинороман выходит в прокат
02:11
Пётр Мамонов превратится в Незнайку
01:57
«Русалочка» возвращается
01:44
Тяжелый «сон» доктора Керженцева покажут на Новой сцене Александринки
01:30
Создатель “Мадагаскара” продемонстрирует силу братьев
01:12
Руни Мара покажет снятую Кричманом историю безумия
00:52
В США покупателям предложили унести дом с собой
00:41
В Конгрессе США подтвердили факт слежки за Дональдом Трампом
00:32
Великобритания решила не повышать уровень террористической угрозы
00:17
Парламент Финляндии усилил патрулирование после теракта в Лондоне
00:06
При атаке в центре Лондона 12 человек получили тяжелые ранения
22/03
Фондовый рынок США закрылся разнонаправленно
22/03
В этом году бесплатные новые зубы получат 20 тысяч петербуржцев
22/03
Кудрин: Банк России находится в надежных женских руках
22/03
Полиция Лондона: в совершении теракта подозревают Абу Иззадина
22/03
Цены на нефть снижаются
22/03
Путин поручил Медведеву заняться пляжами
22/03
В центре Москвы выставили на аукцион 12 квартир без канализации
22/03
Пенная вечеринка - Петербург помыли с шампунем
22/03
Застрявших на колесе обозрения London Eye туристов снимают с аттракциона
22/03
Над тюремной больницей Петербурга летают iPhone
22/03
Нацбанк Украины вводит санкции против «дочек» российских банков
22/03
Состояние зеленых насаждений Петербурге оценят за 14,9 млн рублей
22/03
Свет вернулся в дома посёлка Лисий Нос
22/03
Шестерых фигурантов дела о хищении при строительстве «резиденции Путина» арестовали
22/03
Путин вновь выдвинул Набиуллину в председатели Банка России
22/03
В Эстонии умер актер Лембит Ульфсак
22/03
Аварийную дачу Ростовцевой в Пушкине спасли от сноса
22/03
Теракт в Лондоне: 4 человека погибли, преступник уничтожен
22/03
В городских автобусах в апреле начнут тестировать систему оплаты нового поколения
22/03
Члена горизбиркома, подозреваемого в мошенничестве на 250 тысяч евро, отпустили под домашний арест
22/03
В Учебном из травматики подстрелили пьяного петербуржца
22/03
Взрыв и пожар в Москве: двое погибших, 16 пострадавших
22/03
Жители Лисьего Носа остались без света
22/03
СМИ: Атаки у британского парламента и на мосту совершили одни и те же лица
22/03
Россияне не пострадали в результате атак у здания парламента в Лондоне
22/03
СМИ: Автомобиль въехал в толпу рядом с британским парламентом, погибли пятеро
22/03
С электронной почты Следственного комитета разослали спам с вирусом
22/03
«Фонтанка» за 60 секунд — 22 марта
22/03
Напавшего на полицейского у британского парламента мужчину застрелили
22/03
Главным редактором «Ведомостей» стал сотрудник Первого канала
Предыдущие новости
Архив материалов
Происшествия
Версия для печати
23.03.2017 10:15
0 Комментариев

На площади Ломоносова избит начальник отдела КГИОП

В Петербурге совершено нападение на начальника отдела пригородных районов КГИОП. Накануне чиновник дал отрицательное заключение по реставрации памятника.

По информации «Фонтанки», утром 21 марта буквально в десяти метрах от входа в здание комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, расположенное на площади Ломоносова,1, было совершено нападение на 55-летнего начальника отдела пригородных районов города Сокольцова. Когда сотрудник зашел под арку на улице Ломоносова, неизвестный молодой человек, чье лицо было прикрыто капюшоном, неожиданно несколько раз нанес ему несколько ударов по голове. Чиновник упал, выронил сумку, но злоумышленник не взял его вещи и быстро ушел.

По данным нашего издания, травмы у госслужащего неопасные для жизни, хотя он был вынужден обратиться в больницу. 22 марта от врачей в территориальный отдел полиции пришла телефонограмма, а сотрудник КГИОП был формально опрошен участковым. В данное время он уже вышел на работу.

Как стало известно «Фонтанке», совпадение же заключается в том, что накануне происшествия, 20 марта, Сокольцов написал на имя председателя комитета Сергея Макарова документ по поводу реставрации решетки Летнего сада в Кронштадте. Как подсказал нам один из его коллег, «он был крайне недоволен качеством выполненных работ и не скрывал этого».

По информации нашего издания, на основании мнения своего подчиненного Макаров приостановил прием работ у компании-подрядчика по этому объекту.


© Фонтанка.Ру

Справка:

Объект культурного наследия федерального значения «Ограда Летнего сада» в Кронштадте на улице Петровской на деньги администрации Кронштадтского района восстанавливает ЗАО «Реставрационный, Проектный, Научный ЦЕНТР «Специалист». Сумма контракта прошлого года – 15 миллионов рублей.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (0)
СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Фото: Осиченко Владимир
16.03.2017 18:20

​Петербуржцы присоединились к празднованию Дня святого Патрика

Кто сказал, что после 8 марта наступает затишье вплоть до 1 мая? Питерские лондонцы активно готовятся к празднованию Дня святого Патрика.
Молодежный еврейский центр «Гилель»
09.03.2017 16:00

Лайфхак: едем в Израиль бесплатно

Юноши и девушки от 18 до 27 лет еврейского происхождения смогут бесплатно поехать в Израиль
Hoff
27.02.2017 10:21

Hoff объявляет об открытии гипермаркета в Санкт-Петербурге

Компания ООО «Домашний Интерьер», управляющая сетью гипермаркетов мебели и товаров для дома под брендом Hoff, объявляет об открытии своего первого гипермаркета в Санкт-Петербурге.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Авария на Дороге жизни спровоцировала многокилометровую пробку
В Петербурге за 30 тысяч пытались выкупить мигранта из полиции
В Петербурге задержали группу вымогателей
На площади Ломоносова избит начальник отдела КГИОП
Пожар на заводе «Армалит» оставил без света дома в двух районах
Двух менеджеров Сбербанка задержали при покупке Ferrari
На Рощинской полицейские не разъехались с дамами
Под Харьковом произошел пожар на складе с боеприпасами
На заводе «Армалит» в Петербурге произошло возгорание на подстанции
В Петербурге подожгли дверь в штаб Навального
Следующая остановка - Лондон
Они ответят за климат президента
Убийство c диагнозом
Финны не посыпали - россияне перевернулись
Взять и задержать именем Бастрыкина
Сбитых в Купчино не подбирают
Куда не доехал вице-спикер ЗакСа Петербурга
Голос убитого подполковника слышит ФСБ
Малиновый статус зампреда ВЭБ
Зубья "Новых Крестов"
Говорим и показываем
Главное
Последнее

О резиновом изделии №1 в царской России

скриншот страницы сайта twitter.com

В Петербурге подожгли дверь в штаб Навального

Пенная вечеринка - Петербург помыли с шампунем

Взрыв и пожар в Москве: двое погибших, 16 пострадавших

фото с сайта twitter.com

У здания британского парламента открыли стрельбу, есть раненые

Финский фотограф сделал видео полёта над Марсом из 50 тысяч снимков

Новости компаний
Фото: Осиченко Владимир
16.03.2017 18:20
​Петербуржцы присоединились к празднованию Дня святого Патрика
Кто сказал, что после 8 марта наступает затишье вплоть до 1 мая? Питерские лондонцы активно готовятся к празднованию Дня святого Патрика.
Молодежный еврейский центр «Гилель»
09.03.2017 16:00
Лайфхак: едем в Израиль бесплатно
Юноши и девушки от 18 до 27 лет еврейского происхождения смогут бесплатно поехать в Израиль
Hoff
27.02.2017 10:21
Hoff объявляет об открытии гипермаркета в Санкт-Петербурге
Компания ООО «Домашний Интерьер», управляющая сетью гипермаркетов мебели и товаров для дома под брендом Hoff, объявляет об открытии своего первого гипермаркета в Санкт-Петербурге.
«На Царскосельских холмах»
22.02.2017 15:45
В ЖК «Образцовый квартал 2» всё готово для фасадных работ
В феврале завершены работы по устройству теплового контура – установлены стеклопакеты во всех четырёх домах, и закончено остекление мест общего пользования. Работы по устройству внутриквартальных сетей выполнены в полном объёме
Navis Development Group
14.02.2017 15:00
Navis Development Group примет участие в выставке «Жилищный проект»
Мероприятие состоится 18-19 февраля в петербургском СКК (метро «Парк Победы»). Время работы - с 11.00 до 19.00. Выставка станет юбилейной и пройдет уже в 60й раз.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
10.02.2017 11:05
Банк «Санкт-Петербург» запустил ипотечную программу
Банк «Санкт-Петербург» начал выдавать ипотеку с нулевым первоначальным взносом и снизил ставки по ипотечным программам
Фото: Ксения Черноморова
19.01.2017 13:40
Дольщики ГК «Город» массово обратились к представителю президента по СЗФО
Сегодня около 300 обманутых дольщиков ГК «Город» собрались у приемной представителя президента в Петербурге, чтобы в очередной раз обратить внимание властей на три долгостроя в Приморском и Красносельском районах
«Отвечает эксперт»
25.10.2016 13:20
За лучший придуманный банковский офис дадут реальную награду
Рамки нашей постоянной рубрики «Отвечает эксперт» заметно расширились. Теперь, здесь можно не только задать свой вопрос и получить на него компетентный ответ, но и высказать свои пожелания
Yolkki Village
21.10.2016 16:35
Господдержка ипотеки будет действовать до конца года
По программе господдержки ипотеки определенным банкам предоставляется возможность выдавать кредиты с пониженной ставкой за счет средств бюджета, которые Правительство частично направляет на жилищное кредитование.
Yolkki Village
13.10.2016 16:06
Конкурс в социальных сетях от ЖК Yolkki Village
Совсем скоро наступит последний день второго осеннего месяца. А это значит, что грядёт самый таинственный праздник в году - Канун Дня Всех Святых, более известный как Хэллоуин.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.