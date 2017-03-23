Пожар на заводе «Армалит» оставил без света дома в двух районах

Проблемы с электричеством из-за пожара на подстанции литейного завода возникли у жителей Московского и Кировского районов Петербурга утром 23 марта.

В аварийных службах Московского района «Фонтанке» сообщили, что порядка 30 домов в районе Московского проспекта почувствовали на себе отключение света, но сейчас их снова подключают. (По данным читателей, не было электроэнергии, в том числе, в бизнес-центре на улице Киевской).

Что касается Кировского района, то в пресс-службе «Ленэнерго» отметили, что часть потребителей перевели на резервные схемы в связи с тушением пожара на подстанции №180 «Корнеевская», принадлежащей сторонней организации – заводу «Армалит» (из-за этого на некоторое время пропадал свет в домах). Технологических нарушений на объектах «Ленэнерго» не было. По данным компании, электроэнергия на 9.30 поступает в полном объеме.

В свою очередь, в ГУП «Горэлектротранс» заявили, что проблем с электротранспортом в городе не было, и движение осуществляется в штатном режиме.

Трансформаторная подстанция на заводе «Армалит» на улице Трефолева загорелась в 8:20. В 8:45 пожар локализовали, еще через двадцать минут огонь был полностью ликвидирован силами 50 человек и 10 расчетов. Спасателям сведений о пострадавших не поступало.