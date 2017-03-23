Двух менеджеров Сбербанка задержали при покупке Ferrari

Двух менеджеров по работе с клиентами одного из московских отделений Сбербанка задержали в автосалоне во время покупки нового Ferrari.

Работниц банка, как сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на неназванные источники, подозревают в крупном мошенничестве.

По информации собеседников издания, задержанные – сестры Тамилла и Марьям Дадашевы. Девушкам, как уточнили источники газеты, 22 и 26 лет соответственно.

По версии следствия, «за пару дней» до задержания Дадашевы сняли и обналичили со счетов одного из клиентов финансовой организации 40 млн руб., замечает «Коммерсантъ», добавляя, что, «по неподтвержденным данным», девушки планировали украсть до 4 млрд руб. Эти средства, по словам источников газеты, якобы ушли на счета трех фирм-однодневок, откуда позже попали в руки сестер.

В автосалоне, как рассказали собеседники газеты, менеджеры по работе с клиентами Сбербанка оформляли покупку Ferrari, стоимость которого превышает 7 млн руб.

В отношении Дадашевых возбудили уголовное дело по факту особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). 22 марта, как уточнили собеседники издания, решался вопрос об обращении в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемых мер пресечения. В настоящий момент следователи выясняют, были ли у девушек сообщники.

В Сбербанке журналистам заявили, что расследование проводится при активном содействии службы безопасности кредитного учреждения: «Мы предоставляем правоохранительным органам всю запрашиваемую информацию и заинтересованы в объективном, всестороннем расследовании», — отметили в пресс-службе.