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Общество
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23.03.2017 09:29

Полиция провела рейд в Бирмингеме после террористической атаки в Лондоне

Полиция провела ночной рейд в одной из квартир в Бирмингеме после атаки в центре британской столицы накануне вечером, передает Mirror.

Сообщается, что вооруженные офицеры оцепили часть территории по одному из адресов на Хагли-роуд. Операция проводилась в течение нескольких часов.

Местная полиция переадресовала все запросы в Скотленд-Ярд.

Как отмечается, нет прямой связи между действиями полиции в Бирмингеме и нападением в центре Лондона накануне вечером, однако по данным Би-би-си, автомобиль Hyundai, на котором неизвестный въехал в прохожих на мосту, был арендован в одной из служб в Бирмингеме.

Днем 22 марта автомобиль въехал в толпу на Вестминстерском мосту в Лондоне. А на территории британского парламента полицейский получил ножевое ранение, нападавший был застрелен. Позже скончался и полицейский.

Полиция Великобритании расценивает инцидент с нападением у здания парламента как теракт.

 

 

Источник: "Газета.ру"


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