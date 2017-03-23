Под Харьковом произошел пожар на складе с боеприпасами

В Харьковской области Украины горит военный склад, где хранится 138 тысяч тонн боеприпасов. Пожар привел к детонации взрывчатых веществ.

ЧП произошло около половины третьего ночи 23 марта (по местному времени) в городе Балаклея. Как сообщили в РИА Новости, была проведена эвакуация местных жителей. Установлена семикилометровая зона безопасности.

"Общая площадь арсенала — 368 гектаров и 138 тысяч тонн боеприпасов… Готовится к вылету БПЛА для установления реальных объемов пораженных взрывами площадей арсенала", — написал главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос на своей странице в Facebook.

Он также назвал диверсию причиной этой катастрофы.

На место происшествия выехало руководство области и правоохранительных органов. Государственная пограничная служба ужесточила режим пограничного контроля на юго-восточном направлении, передает "Лента.ру".