На заводе «Армалит» в Петербурге горит трансформаторная подстанция

В Кировском районе утром 23 марта пожарные борются с огнем на литейном заводе. Трансформаторную подстанцию тушат по повышенному номеру сложности.

В пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу сообщили, что в 8.20 в пожарную охрану поступила информация о возгорании на территории завода «Армалит» на улице Трефолева, 2.

«В отдельно стоящем сооружении трансформаторной подстанции происходит горение масла, трансформатор обесточен», – уточнили в пресс-службе.

Прибывшие на место огнеборцы присвоили пожару повышенный ранг сложности №1-бис. В 08.45 возгорание было локализовано.

Очевидцы сообщают, что из-за ЧП в районе метро "Кировский завод" многие дома остались без света, не работают светофоры.